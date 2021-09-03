Россиянин Жданов выиграл третье золото и установил рекорд на Паралимпиаде
Российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль в дистанции 50 м на спине на Паралимпиаде в Токио, сообщил ТАСС. Ранее он получил в Токио две золотые и две бронзовые медали. Спортсмен будет знаменосцем сборной на закрытии Паралимпиады.
Жданов проплыл дистанцию за 40,99 с и установил новый мировой рекорд. Пловец обновил собственный результат 2019 года – 41,50 с. Серебряную медаль получил чех Арност Петрачек – 41,26 с, бронзу – мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес – 43,25 с. Соревнования проводились между спортсменами категории S4, к которой относятся люди с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Cборная российских спортсменов занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады. Спортсмены завоевали 103 медали: 33 золотые, 28 серебряных и 42 бронзовые.
Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа и продлятся до 5 сентября. Ранее в Токио прошла летняя Олимпиада. Российская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 г., однако их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.