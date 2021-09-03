«Яндекс» за полгода отклонил каждый пятый запрос властей о данных пользователей
Из запросов о данных пользователей медиа-сервисов отказано в удовлетворении 33% (23 из 70), из запросов о геоданных не удовлетворены 13% (18 из 134). «Яндекс.Драйв» не удовлетворил 9% запросов о своих пользователях (147 из 1589).
Сами пользователи просили удалить свои данные 54 800 раз за месяц. Кроме того, «Яндекс» получил 4405 ссылок с запросами на удаление данных по закону о «Праве на забвение», удовлетворив 2572 из них (58%).
Доля отказов «Яндекса» в предоставлении данных госорганам остается относительно стабильной. Так, с июля по декабрь 2020 г. компания отказала в 3705 случаях (22%). В то же время само число запросов увеличилось даже по сравнению со второй половиной 2020 г. Тогда их было 16 800 по сравнению с 19 600 в первом полугодии 2021 г.