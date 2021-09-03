«Яндекс» за полгода отклонил каждый пятый запрос властей о данных пользователей

Доля отказов «Яндекса» в предоставлении данных госорганам остается относительно стабильной. Так, с июля по декабрь 2020 г. компания отказала в 3705 случаях (22%). В то же время само число запросов увеличилось даже по сравнению со второй половиной 2020 г. Тогда их было 16 800 по сравнению с 19 600 в первом полугодии 2021 г.