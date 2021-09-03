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«Яндекс» за полгода отклонил каждый пятый запрос властей о данных пользователей

Ведомости

«Яндекс» за первое полугодие 2021 г. получил 19 600 запросов госорганов касательно данных пользователей и отклонил 4153 (21%) из них. Об этом сообщила пресс-служба IT-компании.

Больше всего запросов пришлось на «Яндекс.Почту» (6445), из них отклонено 662 (около 10%). Количественно больше всего отклонено запросов о пользователях «Яндекс.Такси» (2295 из 8583 или 27%).

Самая большая доля отказов компании пришлась на Яндекс ID — 304 из 534 (57%). Не удовлетворены также 38% запросов о данных пользователей «Яндекс.Вертикалей» (76 из 201) и 30% запросов о пользователях «Яндекс.Еды» (516 из 1744).

Из запросов о данных пользователей медиа-сервисов отказано в удовлетворении 33% (23 из 70), из запросов о геоданных не удовлетворены 13% (18 из 134). «Яндекс.Драйв» не удовлетворил 9% запросов о своих пользователях (147 из 1589).

Сами пользователи просили удалить свои данные 54 800 раз за месяц. Кроме того, «Яндекс» получил 4405 ссылок с запросами на удаление данных по закону о «Праве на забвение», удовлетворив 2572 из них (58%).

Доля отказов «Яндекса» в предоставлении данных госорганам остается относительно стабильной. Так, с июля по декабрь 2020 г. компания отказала в 3705 случаях (22%). В то же время само число запросов увеличилось даже по сравнению со второй половиной 2020 г. Тогда их было 16 800 по сравнению с 19 600 в первом полугодии 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных