В России за сутки выявили 17 856 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 17 856 человек, следует из статистики оперштаба на 6 сентября. Умерли 790 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 030 455. Умерли за все время пандемии 187 990 человек.
Вчера, 5 сентября, оперштаб сообщил о 18 645 новых случаях COVID-19 и 793 летальных исходах.
В Москве за сутки выявили 1463 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1278 человек, скончались 46. За все время пандемии в столице выявили 1 576 818 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+891), Санкт-Петербург (+690), Свердловская (+514) и Ростовская (+477) области.
За сутки полностью выздоровели 14 276 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 6 285 007.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 6 сентября, в мире выявлено более 220 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 39,9 млн случаев, Индии (более 33 млн), Бразилии (свыше 20,8 млн), Великобритании (более 7 млн) и Франции (свыше 6,9 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.