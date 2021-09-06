В России за сутки выявили 17 856 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса на 6 сентября, в мире выявлено более 220 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 39,9 млн случаев, Индии (более 33 млн), Бразилии (свыше 20,8 млн), Великобритании (более 7 млн) и Франции (свыше 6,9 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.