В Туве произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории Тоджинского района Тувы, следует из данных Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
«Широта: 53.07, долгота: 98.94, магнитуда: 6,2, интенсивность в эпицентре: 8,2», — говорится в оперативном сообщении службы. Колебания земной поверхности ощущались слабо, звонков от населения не поступало, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. По оперативным данным районной ЕДДС, в результате произошедшего разрушений и пострадавших нет.
Сотрудники пожарно-спасательной части и администрации района приступили к обследованию социальных объектов, добавили в ведомстве.