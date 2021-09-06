В Туве произошло землетрясение

«Широта: 53.07, долгота: 98.94, магнитуда: 6,2, интенсивность в эпицентре: 8,2», — говорится в оперативном сообщении службы. Колебания земной поверхности ощущались слабо, звонков от населения не поступало, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. По оперативным данным районной ЕДДС, в результате произошедшего разрушений и пострадавших нет.