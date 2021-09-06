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В Туве произошло землетрясение

Ведомости

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории Тоджинского района Тувы, следует из данных Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

«Широта: 53.07, долгота: 98.94, магнитуда: 6,2, интенсивность в эпицентре: 8,2», — говорится в оперативном сообщении службы. Колебания земной поверхности ощущались слабо, звонков от населения не поступало, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. По оперативным данным районной ЕДДС, в результате произошедшего разрушений и пострадавших нет.

Сотрудники пожарно-спасательной части и администрации района приступили к обследованию социальных объектов, добавили в ведомстве. 

Ранее по теме: В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных