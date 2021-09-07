В Восточной Сибири произошло второе землетрясение за сутки
На территории Иркутской области, Тувы и Бурятии в ночь на 7 сентября зафиксированы землетрясения магнитудой 5 и 3. Об этом сообщают Алтае-Саянский и Байкальский филиалы Единой Геофизической службы РАН.
По данным Алтае-Саянского филиала, землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано в 21:13 мск 6 сентября (02:13 7 сентября по местному времени) в Нижнеудинском районе Иркутской области, у границы с Тувой.
Байкальский филиал сообщает о толчках магнитудой 3 в поселках Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области и поселке Орлик Окинского района Бурятии. В Тоджинском районе Тувы также было зафиксировано землетрясение магнитудой 3. Во всех случаях МЧС не сообщало о разрушениях или пострадавших.
Накануне землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории Тоджинского района Тувы. Сотрудники пожарно-спасательной части и администрации района приступили к обследованию социальных объектов. Сообщений о пострадавших не поступало.