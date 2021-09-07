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В Восточной Сибири произошло второе землетрясение за сутки

Ведомости

На территории Иркутской области, Тувы и Бурятии в ночь на 7 сентября зафиксированы землетрясения магнитудой 5 и 3. Об этом сообщают Алтае-Саянский и Байкальский филиалы Единой Геофизической службы РАН.

По данным Алтае-Саянского филиала, землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано в 21:13 мск 6 сентября (02:13 7 сентября по местному времени) в Нижнеудинском районе Иркутской области, у границы с Тувой.

Байкальский филиал сообщает о толчках магнитудой 3 в поселках Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области и поселке Орлик Окинского района Бурятии. В Тоджинском районе Тувы также было зафиксировано землетрясение магнитудой 3. Во всех случаях МЧС не сообщало о разрушениях или пострадавших.

Накануне землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории Тоджинского района Тувы. Сотрудники пожарно-спасательной части и администрации района приступили к обследованию социальных объектов. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных