В Восточной Сибири произошло второе землетрясение за сутки

Байкальский филиал сообщает о толчках магнитудой 3 в поселках Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области и поселке Орлик Окинского района Бурятии. В Тоджинском районе Тувы также было зафиксировано землетрясение магнитудой 3. Во всех случаях МЧС не сообщало о разрушениях или пострадавших.