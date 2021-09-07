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В России за сутки выявили 17 425 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 17 425 человек, следует из статистики оперштаба на 7 сентября. Умерли 795 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 047 880. Умерли за все время пандемии 188 785 человек. 

Суточный прирост заболевших второй день подряд не поднимается выше отметки в 18 000 случаев. Вчера, 6 сентября, оперштаб сообщил о 17 856 новых случаях COVID-19 и 790 летальных исходах.

В Москве за сутки выявили 1187 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1441 человек, скончались 45. За все время пандемии в столице выявили 1 578 005 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+880), Санкт-Петербург (+626), Свердловская (+510) и Ростовская (+475) области.

За сутки полностью выздоровели 17 243 пациента. Общее число выздоровевших возросло до 6 302 250.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 сентября, в мире выявлено более 221 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 40 млн случаев, Индии (более 33 млн), Бразилии (свыше 20,8 млн) и Великобритании (более 7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных