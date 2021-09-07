В России за сутки выявили 17 425 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 17 425 человек, следует из статистики оперштаба на 7 сентября. Умерли 795 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 047 880. Умерли за все время пандемии 188 785 человек.
Суточный прирост заболевших второй день подряд не поднимается выше отметки в 18 000 случаев. Вчера, 6 сентября, оперштаб сообщил о 17 856 новых случаях COVID-19 и 790 летальных исходах.
В Москве за сутки выявили 1187 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1441 человек, скончались 45. За все время пандемии в столице выявили 1 578 005 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Московская область (+880), Санкт-Петербург (+626), Свердловская (+510) и Ростовская (+475) области.
За сутки полностью выздоровели 17 243 пациента. Общее число выздоровевших возросло до 6 302 250.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 сентября, в мире выявлено более 221 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 40 млн случаев, Индии (более 33 млн), Бразилии (свыше 20,8 млн) и Великобритании (более 7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.