Дерипаска заявил о предстоящих двух волнах коронавируса
Мир ждет еще как минимум две волны коронавируса, заявил бизнесмен, совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
«К сожалению, мы еще очень далеки от постковидной эпохи. Страны отказались от жестких мер по борьбе с ковидом, понадеявшись на вакцинацию. В результате: пока одна половина населения вакцинировалась, вторая потеряла иммунитет, а нас ждет еще как минимум две волны. И если не локдаун и закрытие границ, а на это никто идти не хочет, нас ждут тяжелые испытания», — написал бизнесмен.
По его словам, коронавирус мутирует, а его новые варианты дают серьезные осложнения: к тромбозу, диабету, заболеваниям легких добавилось еще и поражение почек.
«Сейчас мало кто задумывается над этим, но процесс реабилитации может занять больше года, это неминуемо отразится на страховых компаниях – нагрузка на них возрастет. Необеспеченные эмиссии приведут к росту инфляции, которая будет не как в развитых странах – 1,5%, а 4-5%. Роль у банков станет принципиально другой. Это новая монетарная политика, которой все будут придерживаться», — отметил он.
Согласно данным оперативного штаба на 7 сентября, в России за сутки коронавирус выявили у 17 425 человек, умерли 795 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 047 880. Умерли за все время пандемии 188 785 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 сентября, в мире выявлено более 221 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 40 млн случаев, Индии (более 33 млн), Бразилии (свыше 20,8 млн) и Великобритании (более 7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.