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Дерипаска заявил о предстоящих двух волнах коронавируса

Ведомости

Мир ждет еще как минимум две волны коронавируса, заявил бизнесмен, совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«К сожалению, мы еще очень далеки от постковидной эпохи. Страны отказались от жестких мер по борьбе с ковидом, понадеявшись на вакцинацию. В результате: пока одна половина населения вакцинировалась, вторая потеряла иммунитет, а нас ждет еще как минимум две волны. И если не локдаун и закрытие границ, а на это никто идти не хочет, нас ждут тяжелые испытания», — написал бизнесмен.

По его словам, коронавирус мутирует, а его новые варианты дают серьезные осложнения: к тромбозу, диабету, заболеваниям легких добавилось еще и поражение почек.

«Сейчас мало кто задумывается над этим, но процесс реабилитации может занять больше года, это неминуемо отразится на страховых компаниях – нагрузка на них возрастет. Необеспеченные эмиссии приведут к росту инфляции, которая будет не как в развитых странах – 1,5%, а 4-5%. Роль у банков станет принципиально другой. Это новая монетарная политика, которой все будут придерживаться», — отметил он.

Согласно данным оперативного штаба на 7 сентября, в России за сутки коронавирус выявили у 17 425 человек, умерли 795 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 047 880. Умерли за все время пандемии 188 785 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 7 сентября, в мире выявлено более 221 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 40 млн случаев, Индии (более 33 млн), Бразилии (свыше 20,8 млн) и Великобритании (более 7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных