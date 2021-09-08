В России за сутки выявили 18 024 новых случая коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 18 024 человек, следует из статистики оперштаба на 8 сентября. Умерли 797 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 7 065 904. Умерли за все время пандемии 189 582 человека.
Вчера, 7 сентября, оперштаб сообщил о 17 425 новых случаях COVID-19 и 795 летальных исходах.
В Москве за сутки выявили 1269 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1513 человек, скончались 48. За все время пандемии в столице выявили 1 579 274 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1430), Московская (+673), Свердловская (+496) и Ростовская (+471) области.
За сутки полностью выздоровели 18 262 пациента. Общее число выздоровевших возросло до 6 320 512.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 8 сентября, в мире выявлено более 221 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 40,2 млн случаев, Индии (более 33 млн), Бразилии (свыше 20,9 млн) и Великобритании (более 7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.