В России за сутки выявили 18 024 новых случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса на 8 сентября, в мире выявлено более 221 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 40,2 млн случаев, Индии (более 33 млн), Бразилии (свыше 20,9 млн) и Великобритании (более 7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.