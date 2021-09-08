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Суд в Иркутске оштрафовал экс-чиновника мэрии на 4 млн рублей за взятку

Ведомости

Кировский районный суд Иркутска назначил бывшему сотруднику администрации города семь лет и четыре месяца условно и штраф в размере 4 млн руб. за взятку в 200 000 руб., сообщило следственное управление СКР по Иркутской области.

Следствие доказало вину бывшего начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере должностным лицом). В конце 2019 г. департамент проводил аукцион на капремонт сетей водоснабжения двух улиц в поселке Ермаковка в Иркутске. Председателем комиссии был обвиняемый.

Во время проведения аукциона он предложил гендиректору компании «Восход» поучаствовать в тендере и пообещал помочь выиграть его за взятку в 200 000 руб. «Спустя некоторое время взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату», — отметили в СКР.

В июне 2020 г. следователи СКР и сотрудники отдела экономической безопасности МВД задержали чиновника. Ранее приговор был вынесен генеральному директору компании «Восход».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных