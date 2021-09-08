Суд в Иркутске оштрафовал экс-чиновника мэрии на 4 млн рублей за взятку

Во время проведения аукциона он предложил гендиректору компании «Восход» поучаствовать в тендере и пообещал помочь выиграть его за взятку в 200 000 руб. «Спустя некоторое время взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату», — отметили в СКР.