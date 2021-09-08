Суд в Иркутске оштрафовал экс-чиновника мэрии на 4 млн рублей за взятку
Кировский районный суд Иркутска назначил бывшему сотруднику администрации города семь лет и четыре месяца условно и штраф в размере 4 млн руб. за взятку в 200 000 руб., сообщило следственное управление СКР по Иркутской области.
Следствие доказало вину бывшего начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере должностным лицом). В конце 2019 г. департамент проводил аукцион на капремонт сетей водоснабжения двух улиц в поселке Ермаковка в Иркутске. Председателем комиссии был обвиняемый.
Во время проведения аукциона он предложил гендиректору компании «Восход» поучаствовать в тендере и пообещал помочь выиграть его за взятку в 200 000 руб. «Спустя некоторое время взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату», — отметили в СКР.
В июне 2020 г. следователи СКР и сотрудники отдела экономической безопасности МВД задержали чиновника. Ранее приговор был вынесен генеральному директору компании «Восход».