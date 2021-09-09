Венгрия исчерпала запасы вакцины «Спутник V»
«Видите ли, мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V», она была очень популярной», — сказал глава МИД Венгрии.
По его словам, российским препаратом в стране привились почти 1 млн человек. «Мы заключили [с российской стороной] контракт на 2 млн доз, и они были поставлены точно в срок, качество было безупречным», — сказал он.
При этом Будапешт, как отметил Сийярто, не нуждается в дополнительных закупках вакцин против коронавируса: страна располагает 8 млн доз препаратов. Он напомнил, что в Венгрии строят фабрику по производству вакцин от коронавируса, которую запустят в конце 2022 г.
«И мы уже ведем переговоры с Россией, с производителем «Спутника V», о том, чтобы начать производство этой вакцины по лицензии в Венгрии», — указал Сийярто.
Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором EMA, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии. Будапешт договорился о поставках российского препарата в январе текущего года. Венгрия стала первой страной Европы, одобрившей «Спутник V».