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Венгрия исчерпала запасы вакцины «Спутник V»

Ведомости

В Венгрии закончилась российская вакцина от коронавируса «Спутник V», сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РБК.

«Видите ли, мы уже полностью использовали наши запасы вакцины «Спутник V», она была очень популярной», — сказал глава МИД Венгрии.

По его словам, российским препаратом в стране привились почти 1 млн человек. «Мы заключили [с российской стороной] контракт на 2 млн доз, и они были поставлены точно в срок, качество было безупречным», — сказал он.

При этом Будапешт, как отметил Сийярто, не нуждается в дополнительных закупках вакцин против коронавируса: страна располагает 8 млн доз препаратов. Он напомнил, что в Венгрии строят фабрику по производству вакцин от коронавируса, которую запустят в конце 2022 г.

«И мы уже ведем переговоры с Россией, с производителем «Спутника V», о том, чтобы начать производство этой вакцины по лицензии в Венгрии», — указал Сийярто.

Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором EMA, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии. Будапешт договорился о поставках российского препарата в январе текущего года. Венгрия стала первой страной Европы, одобрившей «Спутник V».

Ранее по теме: В Венгрии намерены производить «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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