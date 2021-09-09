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Пропавших в Красноярском крае школьниц нашли живыми

Ведомости

Двух 13-летних девочек, пропавших в городе Лесосибирске Красноярского края, нашли живыми. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Найдены. Живы», — сказали в пресс-службе, не уточнив подробностей. Ранее сегодня в красноярском управлении МВД сообщили, что после распространения в соцсетях информации об исчезновении детей для поисков был поднят весь личный состав отделения полиции Лесосибирска, а также начата проверка. По предварительной версии прокуратуры, девочки могли уехать в соседний поселок к подруге из-за домашнего конфликта.

Незадолго до этого произошли два резонансных случая исчезновения детей, которые в результате оказались убиты. Так, 30 июня в Тюмени пропала 8-летняя девочка, тело которой было найдено в конце августа. Позже был задержан местный житель Виталий Бережной. Он признался полиции, что, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, убил ребенка.

Второй случай произошел в начале сентября в Киселевке Кемеровской области. Две десятилетние девочки пропали по дороге из школы домой и вскоре их тела были обнаружены. Кроме того, был задержан подозреваемый в убийстве детей — Виктор Пестерников. Он подходит под описание, которое дали очевидцы. Ранее мужчина был судим за преступление сексуального характера, отбыл 10-летний срок и освободился в 2019 г. Он должен был находиться под надзором полиции после освобождения, однако так и не встал на учет.

Ранее по теме: СК после убийства ребенка начал проверку главы управления по Тюмени

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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