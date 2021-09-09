Пропавших в Красноярском крае школьниц нашли живыми
Двух 13-летних девочек, пропавших в городе Лесосибирске Красноярского края, нашли живыми. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
«Найдены. Живы», — сказали в пресс-службе, не уточнив подробностей. Ранее сегодня в красноярском управлении МВД сообщили, что после распространения в соцсетях информации об исчезновении детей для поисков был поднят весь личный состав отделения полиции Лесосибирска, а также начата проверка. По предварительной версии прокуратуры, девочки могли уехать в соседний поселок к подруге из-за домашнего конфликта.
Незадолго до этого произошли два резонансных случая исчезновения детей, которые в результате оказались убиты. Так, 30 июня в Тюмени пропала 8-летняя девочка, тело которой было найдено в конце августа. Позже был задержан местный житель Виталий Бережной. Он признался полиции, что, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, убил ребенка.
Второй случай произошел в начале сентября в Киселевке Кемеровской области. Две десятилетние девочки пропали по дороге из школы домой и вскоре их тела были обнаружены. Кроме того, был задержан подозреваемый в убийстве детей — Виктор Пестерников. Он подходит под описание, которое дали очевидцы. Ранее мужчина был судим за преступление сексуального характера, отбыл 10-летний срок и освободился в 2019 г. Он должен был находиться под надзором полиции после освобождения, однако так и не встал на учет.