Пропавших в Красноярском крае школьниц нашли живыми

Второй случай произошел в начале сентября в Киселевке Кемеровской области. Две десятилетние девочки пропали по дороге из школы домой и вскоре их тела были обнаружены. Кроме того, был задержан подозреваемый в убийстве детей — Виктор Пестерников. Он подходит под описание, которое дали очевидцы. Ранее мужчина был судим за преступление сексуального характера, отбыл 10-летний срок и освободился в 2019 г. Он должен был находиться под надзором полиции после освобождения, однако так и не встал на учет.