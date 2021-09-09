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Вакцина ФМБА будет действовать против всех вариантов коронавируса

Ведомости

Разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) вакцина от коронавируса станет универсальной и будет действовать против всех вариантов SARS-CoV-2, заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

«Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на все линии SARS-CoV-2, с учетом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям», — сказала Скворцова на Форуме социальных инноваций регионов.

Проведение клинических исследований вакцины от коронавируса разработки ФМБА началось в июле текущего года. Разработчиком вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Препарат разработан на новой технологической платформе и в первую очередь нацелен на развитие клеточного иммунитета. Вакцина использует в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.

Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова отмечала, что вакцина будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и формировать у человека клеточный иммунитет, который держится годами, в отличие от антительного иммунитета. В экспериментальных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных