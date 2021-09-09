Вакцина ФМБА будет действовать против всех вариантов коронавируса

Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова отмечала, что вакцина будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и формировать у человека клеточный иммунитет, который держится годами, в отличие от антительного иммунитета. В экспериментальных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет.