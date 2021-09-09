Вакцина ФМБА будет действовать против всех вариантов коронавируса
Разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) вакцина от коронавируса станет универсальной и будет действовать против всех вариантов SARS-CoV-2, заявила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
«Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на все линии SARS-CoV-2, с учетом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям», — сказала Скворцова на Форуме социальных инноваций регионов.
Проведение клинических исследований вакцины от коронавируса разработки ФМБА началось в июле текущего года. Разработчиком вакцины является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Препарат разработан на новой технологической платформе и в первую очередь нацелен на развитие клеточного иммунитета. Вакцина использует в качестве мишени консервативные белки вируса, наименее подверженные мутациям.
Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова отмечала, что вакцина будет воздействовать не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и формировать у человека клеточный иммунитет, который держится годами, в отличие от антительного иммунитета. В экспериментальных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13–17 лет.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса – «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.