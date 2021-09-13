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СМИ сообщили о 30 пострадавших в результате ДТП с автобусом в Турции

Ведомости

На юго-западе Турции произошла авария с туристическим автобусом, в результате которой по меньшей мере 30 человек получили травмы, один человек погиб. Среди пострадавших могли быть россияне и украинцы, сообщает Demiroren. Также о происшествии пишет Haberler.

Авария произошла примерно в 7:30 по местному времени. По данным агентства, автобус с туристами ехал по трассе Мугла — Денизли. Предположительно, у водителя случился сердечный приступ, в результате чего автобус потерял управление и столкнулся с другим автобусом, который шел навстречу.

Всего в автобусе находился 41 пассажир. Три человека получили тяжелые травмы. Водитель первого автобуса скончался. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, три студента находятся в тяжелом состоянии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных