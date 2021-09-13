СМИ сообщили о 30 пострадавших в результате ДТП с автобусом в Турции
На юго-западе Турции произошла авария с туристическим автобусом, в результате которой по меньшей мере 30 человек получили травмы, один человек погиб. Среди пострадавших могли быть россияне и украинцы, сообщает Demiroren. Также о происшествии пишет Haberler.
Авария произошла примерно в 7:30 по местному времени. По данным агентства, автобус с туристами ехал по трассе Мугла — Денизли. Предположительно, у водителя случился сердечный приступ, в результате чего автобус потерял управление и столкнулся с другим автобусом, который шел навстречу.
Всего в автобусе находился 41 пассажир. Три человека получили тяжелые травмы. Водитель первого автобуса скончался. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, три студента находятся в тяжелом состоянии.