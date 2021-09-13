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Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу

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Защитник Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу, говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС). 

«Основным мотивом 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС», — отмечается в сообщении. 

Фернандес играл за сборную России с 3 сентября 2017 г., за четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. «С каждым разом всё сложнее выступать на два фронта, всё больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодёжи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас», — приводятся его слова в сообщении РФС. 

«У Марио было много ярких матчей за сборную. И, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 вошел в историю нашего футбола», — отметил президент РФС Александр Дюков.

23 июля 2021 г. главным тренером сборной России по футболу стал Валерий Карпин. На данный момент проходит отборочный этап чемпионата мира по футболу. Первый матч российской сборной прошел 1 сентября: Россия сыграла со сборной Хорватии вничью, тогда Фернандес получил травму и пропустил последующие два матча со сборными Кипра и Мальты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных