Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу
Защитник Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу, говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС).
«Основным мотивом 30-летнего игрока стало желание сосредоточиться на клубной карьере, о чем он предварительно проинформировал тренерский штаб сборной и РФС», — отмечается в сообщении.
Фернандес играл за сборную России с 3 сентября 2017 г., за четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. «С каждым разом всё сложнее выступать на два фронта, всё больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодёжи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас», — приводятся его слова в сообщении РФС.
«У Марио было много ярких матчей за сборную. И, конечно, его гол в четвертьфинале чемпионата мира 2018 вошел в историю нашего футбола», — отметил президент РФС Александр Дюков.
23 июля 2021 г. главным тренером сборной России по футболу стал Валерий Карпин. На данный момент проходит отборочный этап чемпионата мира по футболу. Первый матч российской сборной прошел 1 сентября: Россия сыграла со сборной Хорватии вничью, тогда Фернандес получил травму и пропустил последующие два матча со сборными Кипра и Мальты.