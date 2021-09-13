Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России по футболу

Фернандес играл за сборную России с 3 сентября 2017 г., за четыре года футболист ЦСКА сыграл за сборную 33 официальных матча, в которых забил пять мячей. «С каждым разом всё сложнее выступать на два фронта, всё больше времени требуется на восстановление. К сожалению, участились и травмы. Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал мне родным, и дать возможность молодёжи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас», — приводятся его слова в сообщении РФС.