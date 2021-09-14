Мавриди предъявили обвинение в побеге из ИВС

Ранее в МВД сообщили, что Мавриди был задержан в районе Митино в Москве. При задержании он пытался оказать сопротивление, но был обезврежен. Представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что после дактилоскопии и подтверждения личности Мавриди доставят к следователю ГСУ СК и допросят.