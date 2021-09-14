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Мавриди предъявили обвинение в побеге из ИВС

Ведомости

Задержанному после побега из ИВС в Истре Александру Мавриди предъявили обвинение в побеге из истринского ИВС (ч. 2 ст. 313 УК РФ), сообщил СКР.

Во время допроса Мавриди дал признательные показания и рассказал о подготовке к побегу из ИВС. После побега обвиняемый скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. Из рюкзака Мавриди изъяли $3000, 1350 евро и 70 000 руб. Обвиняемого отправили в изолятор временного содержания.

Ранее в МВД сообщили, что Мавриди был задержан в районе Митино в Москве. При задержании он пытался оказать сопротивление, но был обезврежен. Представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что после дактилоскопии и подтверждения личности Мавриди доставят к следователю ГСУ СК и допросят.

Побег произошел 6 августа из ИВС в подмосковном городе Истра. Четверо из пяти сбежавших преступников были задержаны в течение августа. До 5 октября были арестованы двое сотрудников ИВС. Врио начальника местного ИВС Андрею Старшинову по делу о побеге пятерых заключенных суд постановил меру пресечения в виде запрета определенных действий. Дело возбуждено о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, один из сотрудников ИВС в день побега намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным он также открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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