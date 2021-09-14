Мавриди предъявили обвинение в побеге из ИВС
Задержанному после побега из ИВС в Истре Александру Мавриди предъявили обвинение в побеге из истринского ИВС (ч. 2 ст. 313 УК РФ), сообщил СКР.
Во время допроса Мавриди дал признательные показания и рассказал о подготовке к побегу из ИВС. После побега обвиняемый скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Московской области. Из рюкзака Мавриди изъяли $3000, 1350 евро и 70 000 руб. Обвиняемого отправили в изолятор временного содержания.
Ранее в МВД сообщили, что Мавриди был задержан в районе Митино в Москве. При задержании он пытался оказать сопротивление, но был обезврежен. Представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что после дактилоскопии и подтверждения личности Мавриди доставят к следователю ГСУ СК и допросят.
Побег произошел 6 августа из ИВС в подмосковном городе Истра. Четверо из пяти сбежавших преступников были задержаны в течение августа. До 5 октября были арестованы двое сотрудников ИВС. Врио начальника местного ИВС Андрею Старшинову по делу о побеге пятерых заключенных суд постановил меру пресечения в виде запрета определенных действий. Дело возбуждено о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По данным следствия, один из сотрудников ИВС в день побега намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным он также открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать.