Мэрия назвала дату вручения звезд Michelin ресторанам Москвы

Заведения могут получить от одной до трех звезд. Одна звезда говорит о высококлассных блюдах, ради которых стоит посетить ресторан. Две звезды – кухня настолько хороша, что ради нее можно изменить маршрут путешествия. Три звезды – ресторан, ради которого стоит специально поехать в город, где он расположен. Помимо звезд эксперты присваивают несколько знаков оценки.