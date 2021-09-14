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Мэрия назвала дату вручения звезд Michelin ресторанам Москвы

Ведомости

Первый выпуск гида «Мишлен» по кафе и ресторанам Москвы представят 14 октября в концертном зале «Зарядье», в этот день звезды «Мишлен» вручат московским ресторанам и их шеф-поварам, сообщила заммэра города Наталья Сергунина. Москва станет первым городом СНГ, а Россия – 33-й страной мира, в которых будет представлен рейтинг.

«Присвоение звезд "Мишлен" дополнительно поспособствует развитию гастрономического туризма и повышению привлекательности Москвы. Газеты, журналы, телеканалы и блогеры разных стран особенно интересуются заведениями, отмеченными в рейтинге, рассказывают о них и о городе, где они находятся», — отметила пресс-служба мэрии Москвы.

В сообщении говорится, что путешественники учитывают наличие кафе и ресторанов со звездами «Мишлен» при планировании поездок. Есть отдельная группа туристов – «фуди», которые ездят в разные страны преимущественно для знакомства с местной кухней. По мнению мэрии Москвы, рейтинг усилит конкуренцию между кафе и ресторанами города и станет стимулом для развития отрасли.

Путеводитель «Мишлен» издается с 1900 г. и является наиболее известным и влиятельным гастрономическим рейтингом в мире. Эксперты рейтинга анонимно путешествуют и составляют отчет о каждом кафе и ресторане, затем на основе отчетов в Париже составляется сам рейтинг.

Заведения могут получить от одной до трех звезд. Одна звезда говорит о высококлассных блюдах, ради которых стоит посетить ресторан. Две звезды – кухня настолько хороша, что ради нее можно изменить маршрут путешествия. Три звезды – ресторан, ради которого стоит специально поехать в город, где он расположен. Помимо звезд эксперты присваивают несколько знаков оценки.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных