Мэрия назвала дату вручения звезд Michelin ресторанам Москвы
Первый выпуск гида «Мишлен» по кафе и ресторанам Москвы представят 14 октября в концертном зале «Зарядье», в этот день звезды «Мишлен» вручат московским ресторанам и их шеф-поварам, сообщила заммэра города Наталья Сергунина. Москва станет первым городом СНГ, а Россия – 33-й страной мира, в которых будет представлен рейтинг.
«Присвоение звезд "Мишлен" дополнительно поспособствует развитию гастрономического туризма и повышению привлекательности Москвы. Газеты, журналы, телеканалы и блогеры разных стран особенно интересуются заведениями, отмеченными в рейтинге, рассказывают о них и о городе, где они находятся», — отметила пресс-служба мэрии Москвы.
В сообщении говорится, что путешественники учитывают наличие кафе и ресторанов со звездами «Мишлен» при планировании поездок. Есть отдельная группа туристов – «фуди», которые ездят в разные страны преимущественно для знакомства с местной кухней. По мнению мэрии Москвы, рейтинг усилит конкуренцию между кафе и ресторанами города и станет стимулом для развития отрасли.
Путеводитель «Мишлен» издается с 1900 г. и является наиболее известным и влиятельным гастрономическим рейтингом в мире. Эксперты рейтинга анонимно путешествуют и составляют отчет о каждом кафе и ресторане, затем на основе отчетов в Париже составляется сам рейтинг.
Заведения могут получить от одной до трех звезд. Одна звезда говорит о высококлассных блюдах, ради которых стоит посетить ресторан. Две звезды – кухня настолько хороша, что ради нее можно изменить маршрут путешествия. Три звезды – ресторан, ради которого стоит специально поехать в город, где он расположен. Помимо звезд эксперты присваивают несколько знаков оценки.