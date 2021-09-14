Около 1 млн россиян прошли полную вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона»
Около 1 млн человек в России сделали прививки двумя дозами вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщили в научном центре «Вектор».
«В настоящее время в России около миллиона граждан прошли полный курс вакцинации данным препаратом. Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" легко переносится и безопасна в применении», — сообщили в «Векторе» (цитата по «РИА Новости»). Препарат, по данным центра, легко переносится и безопасен в применении.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что 5 млн жителей города сделали прививки от коронавируса первым компонентом вакцины. В начале сентября первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что в России привились от коронавируса около 45 млн человек.
В России официально зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация началась в России в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Ее рекомендовано пройти тем, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад.