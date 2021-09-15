По делу о взрыве газа в доме в Ногинске задержан гендиректор частной компании
Следственный комитет СК по Московской области задержал гендиректора компании, которая обслуживала внутриквартирное газовое оборудование в жилом доме в Ногинске, в котором 8 сентября произошел взрыв газа, сообщила пресс-служба СКР. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.
По данным следствия, гендиректор компании «не организовал техническое обслуживание газового оборудования и не выявил его неисправность», в результате чего произошла большая утечка бытового газа в одной из квартир. Из-за отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, бытовой газ сконцентрировался в другой квартире, в результате чего произошел взрыв, рассказали в СК.
Утром 8 сентября в многоквартирном доме в Ногинске произошел взрыв. В результате взрыва погибли семь человек и 17 пострадали. Более 170 жителей дома эвакуировали. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка бытового газа. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК). В Ногинске объявили трехдневный траур и отменили празднование Дня города 11 сентября.