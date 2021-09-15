По делу о взрыве газа в доме в Ногинске задержан гендиректор частной компании

По данным следствия, гендиректор компании «не организовал техническое обслуживание газового оборудования и не выявил его неисправность», в результате чего произошла большая утечка бытового газа в одной из квартир. Из-за отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, бытовой газ сконцентрировался в другой квартире, в результате чего произошел взрыв, рассказали в СК.