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Правительство утвердило перечень услуг для спортивного налогового вычета

Ведомости

Правительство составило перечень услуг, за оплату которых россияне смогут получить «спортивный» налоговый вычет с 2022 г., сообщила пресс-служба кабмина.

В перечень вошли физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка плана тренировок и программ занятий физкультурой. Человек, который, например, покупал абонемент в фитнес-центр или бассейн, сможет подать заявление на налоговый вычет.

Максимальная сумма расходов, с которой можно будет получить налоговый вычет, — 120 тыс. руб. в год. Вернуть можно будет до 15,6 тыс. руб. – 13% от 120 тыс. Подать заявление на налоговый вычет можно будет по расходам, которые будут сделаны в 2022 г.

Для получения вычета организация, которая предоставляет спортивные услуги, должна быть включена в специальный перечень. В него входят организации, для которых физкультура и спорт – основной вид деятельности, в штате должны быть сотрудники с профильным образованием не ниже среднего профессионального, а также организация не должна значиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Спортивный вычет можно оформить в налоговой или через работодателя. Для подтверждения расходов нужно предоставить договор на оказание услуг и кассовый чек. Вычет смогут получить родители за своих детей младше 18 лет.

«Спортивный» налоговый вычет появился по поручению президента России Владимира Путина. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс были внесены в апреле 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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