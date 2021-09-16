Правительство утвердило перечень услуг для спортивного налогового вычета
Правительство составило перечень услуг, за оплату которых россияне смогут получить «спортивный» налоговый вычет с 2022 г., сообщила пресс-служба кабмина.
В перечень вошли физкультурно-оздоровительные услуги, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, разработка плана тренировок и программ занятий физкультурой. Человек, который, например, покупал абонемент в фитнес-центр или бассейн, сможет подать заявление на налоговый вычет.
Максимальная сумма расходов, с которой можно будет получить налоговый вычет, — 120 тыс. руб. в год. Вернуть можно будет до 15,6 тыс. руб. – 13% от 120 тыс. Подать заявление на налоговый вычет можно будет по расходам, которые будут сделаны в 2022 г.
Для получения вычета организация, которая предоставляет спортивные услуги, должна быть включена в специальный перечень. В него входят организации, для которых физкультура и спорт – основной вид деятельности, в штате должны быть сотрудники с профильным образованием не ниже среднего профессионального, а также организация не должна значиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.
Спортивный вычет можно оформить в налоговой или через работодателя. Для подтверждения расходов нужно предоставить договор на оказание услуг и кассовый чек. Вычет смогут получить родители за своих детей младше 18 лет.
«Спортивный» налоговый вычет появился по поручению президента России Владимира Путина. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс были внесены в апреле 2021 г.