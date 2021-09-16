Правительство утвердило перечень услуг для спортивного налогового вычета

Для получения вычета организация, которая предоставляет спортивные услуги, должна быть включена в специальный перечень. В него входят организации, для которых физкультура и спорт – основной вид деятельности, в штате должны быть сотрудники с профильным образованием не ниже среднего профессионального, а также организация не должна значиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.