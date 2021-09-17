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Суд дал шесть лет жителю Читы за оправдание теракта в Архангельске

Ведомости

Жителя Читы признали виновным в публичном оправдании теракта (ч. 2 ст. 205.2 УК) в здании УФСБ Архангельска, который произошел в октябре 2018 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Забайкальскому краю. Такое решение вынесла коллегия из трех федеральных судов Первого восточного окружного военного суда в Хабаровске.

Как уточнили в пресс-службе, житель Читы разместил в интернете материалы, оправдывающие теракт. Более того, в ходе следственных действий он не раз угрожал сотрудникам правоохранительных органов причинением вреда их жизни и здоровью. Суд приговорил мужчину к шести годам колонии общего режима.

31 октября 2018 г. в Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что в здание вошел мужчина и достал из сумки некий предмет, который взорвался у него в руках. В результате пострадали три сотрудника ФСБ. В Следственном комитете сообщали, что теракт совершил 17-летный житель Архангельска. Было возбуждено дело по статьям о теракте (ст. 205 УК) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК).

После взрыва было возбуждено еще одно дело об оправдании терроризма. Псковская журналистка Светлана Прокопьева опубликовала колонку «Репрессии против государства», в которой рассуждала, что действия 17-летнего подростка, взорвавшего бомбу в здании управления ФСБ, могли быть вызваны в том числе государственной политикой. Прокуратура запрашивала шесть лет колонии. В итоге в июле прошлого года Второй западный окружной военный суд приговорил ее к штрафу в 500 000 руб.

Ранее по теме: Прокурор запросил шесть лет тюрьмы для журналистки по делу об оправдании терроризма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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