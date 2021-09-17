Суд дал шесть лет жителю Читы за оправдание теракта в Архангельске

31 октября 2018 г. в Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что в здание вошел мужчина и достал из сумки некий предмет, который взорвался у него в руках. В результате пострадали три сотрудника ФСБ. В Следственном комитете сообщали, что теракт совершил 17-летный житель Архангельска. Было возбуждено дело по статьям о теракте (ст. 205 УК) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК).