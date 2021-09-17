В России выявлено 19 905 случаев коронавируса за сутки

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 2537. Это максимум с 8 августа. Число новых заболевших в целом по России второй день превысило 19 000 и оказалось самым высоким с 22 августа. Умерли в столице за сутки 42 пациента, выздоровели 1359. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировали 1 596 658 случаев коронавируса, 28 247 человек скончались. В топ-5 по приросту новых случаев вошли Санкт-Петербург (+1738), Подмосковье (+837), Свердловская (+504) и Воронежская области (483).