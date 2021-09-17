В России выявлено 19 905 случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Показатель превысил порог в 19 000 второй день подряд. За прошедшие сутки умер 791 человек, полностью выздоровели 16 619.
Вчера, 16 сентября, в России выявили 19 594 новых случая коронавируса, сообщал оперштаб. Показатель превысил порог в 19 000 впервые с 29 августа.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 234 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 196 626 летальных исходов, выздоровели 6 469 017 человек.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 2537. Это максимум с 8 августа. Число новых заболевших в целом по России второй день превысило 19 000 и оказалось самым высоким с 22 августа. Умерли в столице за сутки 42 пациента, выздоровели 1359. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировали 1 596 658 случаев коронавируса, 28 247 человек скончались. В топ-5 по приросту новых случаев вошли Санкт-Петербург (+1738), Подмосковье (+837), Свердловская (+504) и Воронежская области (483).