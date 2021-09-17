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В России выявлено 19 905 случаев коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки в России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Показатель превысил порог в 19 000 второй день подряд. За прошедшие сутки умер 791 человек, полностью выздоровели 16 619.

Вчера, 16 сентября, в России выявили 19 594 новых случая коронавируса, сообщал оперштаб. Показатель превысил порог в 19 000 впервые с 29 августа.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 234 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 196 626 летальных исходов, выздоровели 6 469 017 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве — 2537. Это максимум с 8 августа. Число новых заболевших в целом по России второй день превысило 19 000 и оказалось самым высоким с 22 августа. Умерли в столице за сутки 42 пациента, выздоровели 1359. Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировали 1 596 658 случаев коронавируса, 28 247 человек скончались. В топ-5 по приросту новых случаев вошли Санкт-Петербург (+1738), Подмосковье (+837), Свердловская (+504) и Воронежская области (483).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных