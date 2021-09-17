Явка на онлайн-голосование в Москве за первые три часа составила почти 5%

Заместитель председателя Мосизбиркома Дмитрий Реут заявил «Ведомостям», что в Москве ДЭГ работает в «штатном режиме», что происходит с онлайн-голосованием в других регионах, он сказать «не может». Реут сказал, что не является программистом и не знает, была ли ddos-атака на систему, но сам смог проголосовать.