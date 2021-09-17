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Явка на онлайн-голосование в Москве за первые три часа составила почти 5%

Ведомости

В Москве в онлайн-голосовании менее чем за три часа — с 8.00 утра — принято участие 350 000 человек, сообщает сайт mos.ru. Это почти 5% от общего числа избирателей в столице (7,44 млн человек).

Всего на дистанционное электронное голосование было записано в Москве более четверти избирателей, говорил зампред Цкнтризбиркома Николай Булаев: около 1,5 млн человек могут проголосовать в столице через портал mos.ru и более 400 тыс — через портал Госуслуг.

В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тыс. в секунду, говорится на портале mos.ru: «Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования».

Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что москвичи в ходе электронного голосования ожидают выдачи бюллетеней из-за большого потока, кроме того, на онлайн-голосование в Москве идут небольшие DDoS-атаки (цитата по «Интерфакс»).

Корреспондент «Ведомостей» также проголосовал с задержкой прождав в «очереди» 8 минут.

Заместитель председателя Мосизбиркома Дмитрий Реут заявил «Ведомостям», что в Москве ДЭГ работает в «штатном режиме», что происходит с онлайн-голосованием в других регионах, он сказать «не может». Реут сказал, что не является программистом и не знает, была ли ddos-атака на систему, но сам смог проголосовать.

Ранее по теме: Что нужно знать о выборах депутатов Госдумы восьмого созыва

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных