Явка на онлайн-голосование в Москве за первые три часа составила почти 5%
В Москве в онлайн-голосовании менее чем за три часа — с 8.00 утра — принято участие 350 000 человек, сообщает сайт mos.ru. Это почти 5% от общего числа избирателей в столице (7,44 млн человек).
Всего на дистанционное электронное голосование было записано в Москве более четверти избирателей, говорил зампред Цкнтризбиркома Николай Булаев: около 1,5 млн человек могут проголосовать в столице через портал mos.ru и более 400 тыс — через портал Госуслуг.
В первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тыс. в секунду, говорится на портале mos.ru: «Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования».
Ранее глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что москвичи в ходе электронного голосования ожидают выдачи бюллетеней из-за большого потока, кроме того, на онлайн-голосование в Москве идут небольшие DDoS-атаки (цитата по «Интерфакс»).
Корреспондент «Ведомостей» также проголосовал с задержкой прождав в «очереди» 8 минут.
Заместитель председателя Мосизбиркома Дмитрий Реут заявил «Ведомостям», что в Москве ДЭГ работает в «штатном режиме», что происходит с онлайн-голосованием в других регионах, он сказать «не может». Реут сказал, что не является программистом и не знает, была ли ddos-атака на систему, но сам смог проголосовать.