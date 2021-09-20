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Летевший из Антальи самолет вынужденно сел в Сочи из-за смерти пассажира

Ведомости

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Антальи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Сочи из-за смерти женщины из числа пассажиров, сообщила пресс-служба компании.

«Во время выполнения рейса U61070 по маршруту Анталья — Екатеринбург у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи», — сообщили в авиакомпании (цитата по ТАСС).

На борту самолета члены экипажа и врач из числа пассажиров оказали женщине первую медицинскую помощь, но она умерла до прибытия в аэропорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных