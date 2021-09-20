Летевший из Антальи самолет вынужденно сел в Сочи из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Антальи в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в Сочи из-за смерти женщины из числа пассажиров, сообщила пресс-служба компании.
«Во время выполнения рейса U61070 по маршруту Анталья — Екатеринбург у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи», — сообщили в авиакомпании (цитата по ТАСС).
На борту самолета члены экипажа и врач из числа пассажиров оказали женщине первую медицинскую помощь, но она умерла до прибытия в аэропорт.