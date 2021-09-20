В России пятый день подряд выявлено более 19 000 случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 228,6 млн случаев заражения коронавирусом и 4,7 млн смертей от него. США занимают первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии и за предыдущие 28 дней: всего в стране было зарегистрировано около 42,1 млн случаев заражения. За последний месяц в США заразились коронавирусом 4,3 млн человек, около 45 000 – погибли.