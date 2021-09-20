В России пятый день подряд выявлено более 19 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировано 19 744 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. После выздоровления выписаны из больниц 11 992 пациента, умерли от COVID-19 778 человек. За весь период пандемии в России выявили 7 294 672 случая заражения коронавирусом. Вылечились 6 510 674 человека, погибли – 198 996.
Показатель превысил отметку в 19 000 случаев 16 сентября. 18 сентября было выявлено 20 329 случаев заражения коронавирусом, 19 сентября – 20 174.
В Москве за сутки зарегистрировали 2469 случаев коронавируса, их общее число выросло до 1 604 249. В городе выздоровели от COVID-19 1 474 697 пациентов, умерли – 28 395.
В топ-5 регионов по суточному приросту случаев заражения, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 1137, Московская область – 1098, Самарская область – 512, Свердловская область – 506, Воронежская область – 493.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 228,6 млн случаев заражения коронавирусом и 4,7 млн смертей от него. США занимают первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии и за предыдущие 28 дней: всего в стране было зарегистрировано около 42,1 млн случаев заражения. За последний месяц в США заразились коронавирусом 4,3 млн человек, около 45 000 – погибли.