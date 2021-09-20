Физика Голубкина обвинили в передаче данных ученому из Нидерландов

«В ноябре 2018 г. по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта Hexafly-Int Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие считает его так называемым “контактом”, отчёты о проделанной работе», — написал Павлов. Он отмечает, что сам Голубкин только помогал оформлять отчеты и не занимался непосредственным сбором информации.