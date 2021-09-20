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Физика Голубкина обвинили в передаче данных ученому из Нидерландов

Ведомости

Физик Валерий Голубкин обвиняется в передаче координатору проекта гиперзвукового самолета Hexafly-Int из Голландии отчетов о своей работе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил его адвокат Иван Павлов.

«В ноябре 2018 г. по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта Hexafly-Int Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие считает его так называемым “контактом”, отчёты о проделанной работе», — написал Павлов. Он отмечает, что сам Голубкин только помогал оформлять отчеты и не занимался непосредственным сбором информации.

«Защита считает, что вины Голубкина в передаче отчетов нет, поскольку он действовал, выполняя распоряжение своего непосредственного руководителя. Сведения в отчетах касались только Hexafly-IntT», — подчеркнул Павлов.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы арестовал 70-летнего ученого из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Валерия Голубкина по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет колонии. Вину он не признает. Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института (МФТИ). 

Позднее, в августе, был арестован еще один ученый, связанный с разработками гиперзвуковых систем — 73-летний гендиректор и главный конструктор «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александр Куранов. Его арестовали в рамках расследования дела по статье о государственной измене. 

Ранее по теме: Суд арестовал подозреваемого в госизмене главу разработчика гиперзвукового оружия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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