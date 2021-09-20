Минздрав уточнил число погибших в результате стрельбы в Перми

Ранее Следственный комитет сообщил, что в результате происшествия погибли восемь человек, за медицинской помощью обратились более 20 пострадавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По последним данным, нападавший был ранен в ходе перестрелки с правоохранителями, ему оказывается медицинская помощь.