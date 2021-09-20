Минздрав уточнил число погибших в результате стрельбы в Перми
В результате стрельбы в Пермском госуниверситете погибли шесть человек, пострадали 24 человека, из них 19 получили огнестрельные ранения, сообщили в Минздраве.
«По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 — с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении на сайте министерства.
По его данным, на месте работают 25 медицинских бригад. В Пермь вылетает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также туда направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.
Ранее Следственный комитет сообщил, что в результате происшествия погибли восемь человек, за медицинской помощью обратились более 20 пострадавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По последним данным, нападавший был ранен в ходе перестрелки с правоохранителями, ему оказывается медицинская помощь.