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Минздрав уточнил число погибших в результате стрельбы в Перми

Ведомости

В результате стрельбы в Пермском госуниверситете погибли шесть человек, пострадали 24 человека, из них 19 получили огнестрельные ранения, сообщили в Минздраве.

«По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 — с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении на сайте министерства.

По его данным, на месте работают 25 медицинских бригад. В Пермь вылетает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также туда направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава, которая включает анестезиологов-реаниматологов, хирургов, травматологов.

Ранее по теме: В Пермском университете произошла стрельба

Ранее Следственный комитет сообщил, что в результате происшествия погибли восемь человек, за медицинской помощью обратились более 20 пострадавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По последним данным, нападавший был ранен в ходе перестрелки с правоохранителями, ему оказывается медицинская помощь.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали стрельбу в пермском университете

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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