Полпред в Приволжье выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Перми

Утром 20 сентября неизвестный открыл стрельбу в Пермском университете. Официально о личности нападавшего не сообщалось. По данным источника РБК, стрелявший — 18-летний студент Пермского университета Тимур Бекмансуров. По данным Минздрава, в результате стрельбы погибли шесть человек, 24 пострадали. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал ТАСС, что нападавший был убит, об этом также сообщала и пресс-служба вуза, однако затем удалила пост со своей страницы во «ВКонтакте». В Следственном комитете уточнили, что он жив и госпитализирован.