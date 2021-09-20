Полпред в Приволжье выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Перми
Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров выразил соболезнования родным и близких погибших при стрельбе в пермском вузе, которая произошла утром 20 сентября. Сообщение опубликовано на сайте губернатора и правительства Пермского края.
«Вся страна потрясена жестоким преступлением в Пермском государственном университете. Вместе с вами скорбят жители Приволжья, всей страны. Невозможно найти слова, чтобы успокоить боль родных, близких, друзей. Я искренне соболезную тем, кто потерял родного человека, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Любая необходимая помощь будет оказана родным погибших и раненым. Сегодняшняя трагедия навсегда останется тяжелой раной в наших сердцах. Ваша боль стала нашей общей болью», — говорится в сообщении полпреда.
Утром 20 сентября неизвестный открыл стрельбу в Пермском университете. Официально о личности нападавшего не сообщалось. По данным источника РБК, стрелявший — 18-летний студент Пермского университета Тимур Бекмансуров. По данным Минздрава, в результате стрельбы погибли шесть человек, 24 пострадали. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал ТАСС, что нападавший был убит, об этом также сообщала и пресс-служба вуза, однако затем удалила пост со своей страницы во «ВКонтакте». В Следственном комитете уточнили, что он жив и госпитализирован.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что первыми на место происшествия прибыли представители госавтоинспекции. Стрелка ранил и обезвредил сотрудник пермского ДПС, младший лейтенант полиции Константин Калинин. Полицейский вошел в здание и увидел вооруженного мужчину. Тот несколько раз выстрелил в Калинина, после чего сотрудник ДПС открыл стрельбу в ответ, в итоге обезвредив нападавшего.
В связи с происшествием в Прикамье вторник, 21 сентября, объявлен днем траура, а учреждениям культуры, телерадиокомпаниям власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи. В учебных заведениях Пермского края после стрельбы в вузе отменены занятия.