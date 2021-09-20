В результате стрельбы в Алма-Ате погибли пять человек

По данным ведомства, мужчина стрелял из огнестрельного оружия, в результате чего погибли пять человек, среди которых два сотрудника полиции, один судебный исполнитель и два гражданских лица. Подозреваемый обезврежен и задержан. Возбуждено уголовное дело.