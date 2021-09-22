Сенатор Мизулина предложила разрешить МВД изымать детей из семей в случае опасности
Сенатор Елена Мизулина предложила передать МВД часть полномочий по изъятию детей из семей. Концепция совершенствования семейного законодательства представлена в пакете поправок к Семейному кодексу, сообщает «Коммерсантъ».
Изъятие ребенка из семьи в документе называется «крайней мерой». Авторы концепции предлагают органам опеки уведомлять полицию об угрозе жизни и здоровья ребенка. Мизулина отмечает, что у сотрудников МВД «более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства». Если сигнал об опасности подтвердится, тогда правоохранители будут вправе забрать несовершеннолетних из семьи, говорится в документе.
Концепция предполагает три вида защиты ребенка. Это изъятие из семьи на основании решения суда о лишении родительских прав, их ограничении или об отмене усыновления, а также «временные меры защиты», в рамках которых детей передают родственникам или направляют в организацию социального обеспечения. «Это не детский дом. Тут нет речи о сиротстве. Перечень случаев для применения временных мер защиты должен быть установлен постановлением правительства», — цитирует Мизулину «Коммерсант».
Третий вид защиты, профилактические меры, может вместе с органами опеки принять сама семья. Родители, по словами сенатора, смогут назначить опекуна-попечителя — крестного или родственника. Также родители вправе передать ребенка в организацию социального обеспечения.
Законопроект об изъятии детей из семьи при угрозе жизни и здоровью, разработанный после принятия поправок в Конституцию, был отозван из Госдумы в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что поправки Мизулиной и других сенаторов вносили множество изменений в Семейный кодекс, но при этом усложняли возможность изъятия ребенка из семьи в случае угрозы его жизни и здоровью.
В сентябре этого года вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил распустить органы опеки. По его словам, они получают государственные средства в зависимости от того, сколько детей они отберут из семей, и сейчас система представляет собой «бюрократическую машину с абсолютно ювенальной идеологией», писали «РИА Новости».