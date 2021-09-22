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Сенатор Мизулина предложила разрешить МВД изымать детей из семей в случае опасности

Ведомости

Сенатор Елена Мизулина предложила передать МВД часть полномочий по изъятию детей из семей. Концепция совершенствования семейного законодательства представлена в пакете поправок к Семейному кодексу, сообщает «Коммерсантъ».

Изъятие ребенка из семьи в документе называется «крайней мерой». Авторы концепции предлагают органам опеки уведомлять полицию об угрозе жизни и здоровья ребенка. Мизулина отмечает, что у сотрудников МВД «более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства». Если сигнал об опасности подтвердится, тогда правоохранители будут вправе забрать несовершеннолетних из семьи, говорится в документе.

Концепция предполагает три вида защиты ребенка. Это изъятие из семьи на основании решения суда о лишении родительских прав, их ограничении или об отмене усыновления, а также «временные меры защиты», в рамках которых детей передают родственникам или направляют в организацию социального обеспечения. «Это не детский дом. Тут нет речи о сиротстве. Перечень случаев для применения временных мер защиты должен быть установлен постановлением правительства», — цитирует Мизулину «Коммерсант».

Третий вид защиты, профилактические меры, может вместе с органами опеки принять сама семья. Родители, по словами сенатора, смогут назначить опекуна-попечителя — крестного или родственника. Также родители вправе передать ребенка в организацию социального обеспечения.

Законопроект об изъятии детей из семьи при угрозе жизни и здоровью, разработанный после принятия поправок в Конституцию, был отозван из Госдумы в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что поправки Мизулиной и других сенаторов вносили множество изменений в Семейный кодекс, но при этом усложняли возможность изъятия ребенка из семьи в случае угрозы его жизни и здоровью.

В сентябре этого года вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил распустить органы опеки. По его словам, они получают государственные средства в зависимости от того, сколько детей они отберут из семей, и сейчас система представляет собой «бюрократическую машину с абсолютно ювенальной идеологией», писали «РИА Новости».

Ранее по теме: Законопроект об изъятии детей из семьи при угрозе жизни и здоровью отозван из Госдумы
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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