Сенатор Мизулина предложила разрешить МВД изымать детей из семей в случае опасности

Законопроект об изъятии детей из семьи при угрозе жизни и здоровью, разработанный после принятия поправок в Конституцию, был отозван из Госдумы в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что поправки Мизулиной и других сенаторов вносили множество изменений в Семейный кодекс, но при этом усложняли возможность изъятия ребенка из семьи в случае угрозы его жизни и здоровью.