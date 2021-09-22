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Биологи выявили новый вариант коронавируса на территории России

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В России в феврале этого года появился новый вариант коронавируса, геном которого включает в себя множество характерных для бета- и дельта-штаммов мутаций, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ученых Маастрихтского университета, опубликованное на ресурсе bioRxiv.

Эта разновидность коронавируса из линии B.1.1.523, предположительно, появилась на территории России еще в феврале этого года. Активно она стала распространяться только в мае-июне, сообщили биологи. «В геноме этой разновидности есть множество мутаций, характерных для бета- и дельта-штаммов вируса и связанных с увеличением заразности и снижением эффективности действия вакцин», — говорится в сообщении.

По словам ученых, в ближайшее время могут появиться новые варианты коронавируса, которые будут стойкими к действию вакцин и антител переболевших людей. В исследовании подчеркивается, что особенную тревогу у ученых вызывает возможность возникновения новых штаммов SARS-CoV-2, в которых сочетаются мутации, повышающие заразность и скрывающие его от иммунитета.

Первых носителей обнаруженного в России штамма заметили в феврале этого года в Москве, затем они начали распространяться по территории России, Германии и других европейских стран. В то же время часть из них приобрела мутации, которые характерны для бета-варианта и дельта-варианта вируса. Количество носителей новой вариации коронавируса в Москве, на территории других российских регионов, а также в Германии быстро увеличивалось в начале лета текущего года.

При этом ТАСС отмечает, что статья ученых не была рецензирована независимыми экспертами, ее не проверяли редакторы научных журналов согласно обычной практике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных