Биологи выявили новый вариант коронавируса на территории России

Первых носителей обнаруженного в России штамма заметили в феврале этого года в Москве, затем они начали распространяться по территории России, Германии и других европейских стран. В то же время часть из них приобрела мутации, которые характерны для бета-варианта и дельта-варианта вируса. Количество носителей новой вариации коронавируса в Москве, на территории других российских регионов, а также в Германии быстро увеличивалось в начале лета текущего года.