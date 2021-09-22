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В Крыму полиция задержала 58 человек, решивших устроить конфликт на заправке

Ведомости

Полицейские задержали в Евпатории 58 человек, которые устроили конфликт на одной из городских автозаправочных станций, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

По данным ведомства, в полицию поступила информация, что на заправке «собрались несколько десятков мужчин, которые шумят». На место прибыли полицейские, после чего некоторые из собравшихся «предприняли попытку нарушения общественного порядка». Сотрудникам МВД пришлось несколько раз выстрелить в воздух. По данным ведомства, никто не пострадал. У задержанных изъяли травматическое оружие различных марок. Полиция начала проверку.

Как выяснил «Коммерсантъ», конфликт со стрельбой произошел между представителями крымскотатарской и чеченской диаспор. Заправка принадлежит  бывшему директору госпредприятия «Черноморнефтегаз» Сергею Бейму, который стал участником ДТП со смертельным исходом. По данным газеты, обвиняемый выплатил семье погибшей более 17 млн руб. компенсации и уголовное производство прекратили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных