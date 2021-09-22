В Крыму полиция задержала 58 человек, решивших устроить конфликт на заправке
Полицейские задержали в Евпатории 58 человек, которые устроили конфликт на одной из городских автозаправочных станций, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
По данным ведомства, в полицию поступила информация, что на заправке «собрались несколько десятков мужчин, которые шумят». На место прибыли полицейские, после чего некоторые из собравшихся «предприняли попытку нарушения общественного порядка». Сотрудникам МВД пришлось несколько раз выстрелить в воздух. По данным ведомства, никто не пострадал. У задержанных изъяли травматическое оружие различных марок. Полиция начала проверку.
Как выяснил «Коммерсантъ», конфликт со стрельбой произошел между представителями крымскотатарской и чеченской диаспор. Заправка принадлежит бывшему директору госпредприятия «Черноморнефтегаз» Сергею Бейму, который стал участником ДТП со смертельным исходом. По данным газеты, обвиняемый выплатил семье погибшей более 17 млн руб. компенсации и уголовное производство прекратили.