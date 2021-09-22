В Крыму полиция задержала 58 человек, решивших устроить конфликт на заправке

По данным ведомства, в полицию поступила информация, что на заправке «собрались несколько десятков мужчин, которые шумят». На место прибыли полицейские, после чего некоторые из собравшихся «предприняли попытку нарушения общественного порядка». Сотрудникам МВД пришлось несколько раз выстрелить в воздух. По данным ведомства, никто не пострадал. У задержанных изъяли травматическое оружие различных марок. Полиция начала проверку.