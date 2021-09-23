В Петербурге задержали подозреваемых в обмане футбольного клуба на 800 000 евро

По данным следствия, задержанные узнали о том, что одна итальянская футбольная команда заинтересовалась футболистом датского клуба. Название клуба и имя игрока полиция не называет. Известно, что мошенникам помог их знакомый, нелегально проживающий в России. Он изготовил поддельный паспорт на вымышленное имя. Сообщники по этому документу открыли счет в одном из банков Санкт-Петербурга. Затем они указали реквизиты счета в сопроводительных документах вместо реквизитов счета датского клуба и отправили их итальянской команде. В результате мошенники получили за трансфер футболиста 800 000 евро.