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В Петербурге задержали подозреваемых в обмане футбольного клуба на 800 000 евро

Ведомости

Сотрудники полиции и ФСБ задержали четырех выходцев из Западной Африки по подозрению в крупном мошенничестве на 800 000 евро, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, задержанные узнали о том, что одна итальянская футбольная команда заинтересовалась футболистом датского клуба. Название клуба и имя игрока полиция не называет. Известно, что мошенникам помог их знакомый, нелегально проживающий в России. Он изготовил поддельный паспорт на вымышленное имя. Сообщники по этому документу открыли счет в одном из банков Санкт-Петербурга. Затем они указали реквизиты счета в сопроводительных документах вместо реквизитов счета датского клуба и отправили их итальянской команде. В результате мошенники получили за трансфер футболиста 800 000 евро.

Полицейские быстро установили место нахождения подозреваемых. В момент задержания один из них пытался спрятаться с внешней стороны балкона 17-этажного дома. Сотрудники полиции в последний момент смогли удержать его и поднять на балкон. Во время обыска у задержанных изъяли миграционные карты, печати, штампы, паспорта и голограммы, электронные носители и другие предметы.

Часть денег злоумышленники успели потратить, более 57 млн руб. были арестованы. Фигурантов дела заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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