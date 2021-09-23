Семьям погибшего в Хабаровском крае экипажа Ан-26 выплатят по 1 млн рублей

«Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По его словам, в правительстве Хабаровского края экстренно была созвана комиссия по ЧС.