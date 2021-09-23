Семьям погибшего в Хабаровском крае экипажа Ан-26 выплатят по 1 млн рублей
Семьям членов экипажа разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26 выплатят по 1 млн руб., заявил избранный губернатор региона Михаил Дегтярев.
«Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале. По его словам, в правительстве Хабаровского края экстренно была созвана комиссия по ЧС.
«На борту Ан-26, прибывшего в Хабаровск из Читы, находились 6 специалистов. Хабаровчан среди них нет, это жители разных городов России», — уточнил Дегтярев.
Самолет Ан-26 пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска 22 сентября в 18.45 по местному времени. Согласно предварительным данным, на борту находился летный состав из шести человек.
Воздушное судно совершало технический полет, обломки самолета нашли сегодня утром. По уточненным данным, самолет был обнаружен в районе горы Хребтова высотой более 900 м. Позже на месте крушения самолета были найдены останки членов экипажа. Причины крушения пока неизвестны.