Эпидемиолог дал прогноз по заболеваемости COVID-19 осенью
Заболеваемость COVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.
«Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики: моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», — заявил Горелов.
Он отметил, что 40 млн россиян сделали прививки от коронавируса и часть людей переболели им, однако для достижения популяционного иммунитета нужно больше вакцинированных.
В России с 16 сентября суточный прирост заболеваемости коронавирусом превышает 19 000 случаев. 18 и 19 сентября показатель превысил 20 000, затем снизился, а 23 сентября составил 21 438 случаев. Заммэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что заболеваемость в городе выросла на 24% по сравнению с прошлой неделей, число госпитализаций – на 15%. В городе доминирует дельта-штамм коронавируса.