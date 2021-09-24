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Эпидемиолог дал прогноз по заболеваемости COVID-19 осенью

Ведомости

Заболеваемость COVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.

«Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики: моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», — заявил Горелов.

Он отметил, что 40 млн россиян сделали прививки от коронавируса и часть людей переболели им, однако для достижения популяционного иммунитета нужно больше вакцинированных.

В России с 16 сентября суточный прирост заболеваемости коронавирусом превышает 19 000 случаев. 18 и 19 сентября показатель превысил 20 000, затем снизился, а 23 сентября составил 21 438 случаев. Заммэра Москвы Анастасия Ракова говорила, что заболеваемость в городе выросла на 24% по сравнению с прошлой неделей, число госпитализаций – на 15%. В городе доминирует дельта-штамм коронавируса.

Ранее по теме: Власти Москвы объяснили рост заболеваемости коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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