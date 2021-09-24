Эпидемиолог дал прогноз по заболеваемости COVID-19 осенью

«Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики: моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», — заявил Горелов.