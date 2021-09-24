«Коммерсантъ»: ФСО требует 1,3 млрд рублей со строителей резиденции Путина

Основой разбирательств стал контракт ФСО и ФГУП «Атэкс» и группой субподрядчиков в 2012 г. За 5,7 млрд руб. подрядчики должны были построить в резиденции президента дом приемов, гостиницу со спортивным залом, комендатуру, гараж, ангар для хранения парковой техники, КПП и котельную. Компаниям выплатили аванс в размере 2,6 млрд руб. Во время проверки выяснилось, что часть денег ушла фирмам-однодневкам за якобы выполненные работы, после чего деньги обналичили и похитили. Также деньги похищались при закупке дешевых материалов вместо предусмотренных контрактом дорогих.