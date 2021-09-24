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«Коммерсантъ»: ФСО требует 1,3 млрд рублей со строителей резиденции Путина

Ведомости

Никулинский районный суд Москвы начал рассматривать иск Федеральной службы охраны (ФСО) к пяти предпринимателям, в том числе гендиректору строительной компании «Балтстрой» Дмитрию Сергееву, который был осужден в особом порядке за хищения при строительстве и реставрации объектов в резиденции президента в Ново-Огареве, сообщил «Коммерсантъ». ФСО оценила ущерб от преступления в 1,3 млрд руб.

ФСО хочет взыскать ущерб с Сергеева, топ-менеджеров фирмы «Климат проф» Сергея Перевалова и Александра Родионова, гендиректора «Стройфасада» Станислава Кюнера и главы «Стройкомплекта» Дмитрия Торчинского. Все они проходили по уголовному делу, которое СКР возбудило в марте 2017 г. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, особо крупной растрате и организации преступного сообщества или участии в нем.

Основой разбирательств стал контракт ФСО и ФГУП «Атэкс» и группой субподрядчиков в 2012 г. За 5,7 млрд руб. подрядчики должны были построить в резиденции президента дом приемов, гостиницу со спортивным залом, комендатуру, гараж, ангар для хранения парковой техники, КПП и котельную. Компаниям выплатили аванс в размере 2,6 млрд руб. Во время проверки выяснилось, что часть денег ушла фирмам-однодневкам за якобы выполненные работы, после чего деньги обналичили и похитили. Также деньги похищались при закупке дешевых материалов вместо предусмотренных контрактом дорогих.

Все фигуранты дела признали вину и заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой. Они дали показания и подтвердили вину других подследственных. Им назначили сравнительно небольшие сроки: от трех до восьми лет заключения, пишет «Коммерсантъ». Финансовые претензии ФСО предложили рассмотреть в порядке гражданского дела. По данным издания, решение по иску еще не вынесено. Сторонам дали месяц на подготовку дополнительных доказательств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных