«Коммерсантъ»: ФСО требует 1,3 млрд рублей со строителей резиденции Путина
Никулинский районный суд Москвы начал рассматривать иск Федеральной службы охраны (ФСО) к пяти предпринимателям, в том числе гендиректору строительной компании «Балтстрой» Дмитрию Сергееву, который был осужден в особом порядке за хищения при строительстве и реставрации объектов в резиденции президента в Ново-Огареве, сообщил «Коммерсантъ». ФСО оценила ущерб от преступления в 1,3 млрд руб.
ФСО хочет взыскать ущерб с Сергеева, топ-менеджеров фирмы «Климат проф» Сергея Перевалова и Александра Родионова, гендиректора «Стройфасада» Станислава Кюнера и главы «Стройкомплекта» Дмитрия Торчинского. Все они проходили по уголовному делу, которое СКР возбудило в марте 2017 г. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, особо крупной растрате и организации преступного сообщества или участии в нем.
Основой разбирательств стал контракт ФСО и ФГУП «Атэкс» и группой субподрядчиков в 2012 г. За 5,7 млрд руб. подрядчики должны были построить в резиденции президента дом приемов, гостиницу со спортивным залом, комендатуру, гараж, ангар для хранения парковой техники, КПП и котельную. Компаниям выплатили аванс в размере 2,6 млрд руб. Во время проверки выяснилось, что часть денег ушла фирмам-однодневкам за якобы выполненные работы, после чего деньги обналичили и похитили. Также деньги похищались при закупке дешевых материалов вместо предусмотренных контрактом дорогих.
Все фигуранты дела признали вину и заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой. Они дали показания и подтвердили вину других подследственных. Им назначили сравнительно небольшие сроки: от трех до восьми лет заключения, пишет «Коммерсантъ». Финансовые претензии ФСО предложили рассмотреть в порядке гражданского дела. По данным издания, решение по иску еще не вынесено. Сторонам дали месяц на подготовку дополнительных доказательств.