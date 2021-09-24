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В России введут контроль за производством воды от скважины до прилавка

Ведомости

Минпромторг, Роснедра и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) планируют создать систему апробации воды от скважины до прилавка. Для этого они подпишут соответствующее соглашение о взаимодействии, сообщает РБК со ссылкой на представителя ЦРПТ.

Как отмечает издание, с 1 декабря этого года в России уже начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», оператором которой является ЦРПТ. А с 1 марта следующего года будут обязательны к маркировке все остальные категории питьевой воды. При этом контроль распространяется только на уже готовую упакованную продукцию.

Поэтому новая система, которую планируют создать Минпромторг, Роснедра и ЦРПТ, будет регулировать, в том числе, добычу питьевой воды из скважин и производство природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральных столовых, лечебно-столовых и лечебных вод. Сбором данных будет заниматься ЦРПТ.

Новая система будет являться своего рода аналогом действующей для алкогольного рынка Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), поясняет издание. Как отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, единая система позволит соединить сведения о добыче природной воды с информацией о произведенном и упакованном товаре и прослеживать ее на всех этапах от скважины до потребителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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