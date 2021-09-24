В России введут контроль за производством воды от скважины до прилавка

Как отмечает издание, с 1 декабря этого года в России уже начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», оператором которой является ЦРПТ. А с 1 марта следующего года будут обязательны к маркировке все остальные категории питьевой воды. При этом контроль распространяется только на уже готовую упакованную продукцию.