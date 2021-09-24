В России введут контроль за производством воды от скважины до прилавка
Как отмечает издание, с 1 декабря этого года в России уже начнется обязательная маркировка минеральной воды в системе «Честный знак», оператором которой является ЦРПТ. А с 1 марта следующего года будут обязательны к маркировке все остальные категории питьевой воды. При этом контроль распространяется только на уже готовую упакованную продукцию.
Поэтому новая система, которую планируют создать Минпромторг, Роснедра и ЦРПТ, будет регулировать, в том числе, добычу питьевой воды из скважин и производство природной питьевой и минеральной воды, в том числе минеральных столовых, лечебно-столовых и лечебных вод. Сбором данных будет заниматься ЦРПТ.
Новая система будет являться своего рода аналогом действующей для алкогольного рынка Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), поясняет издание. Как отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, единая система позволит соединить сведения о добыче природной воды с информацией о произведенном и упакованном товаре и прослеживать ее на всех этапах от скважины до потребителя.