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Вакцину «Спутник лайт» одобрили в Египте

Ведомости

Управление по лекарственным средствам Египта одобрило применение российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник лайт" Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority)», — сообщили в РФПИ.

Российская двухкомпонентная вакцина «Спутник V» получила одобрение в Египте 24 февраля 2021 г.

Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в России в мае и поступила в гражданский оборот в конце июня. Этот однокомпонентный препарат стал четвертой одобренной российскими властями отечественной вакциной от коронавируса. Его эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Препарат используется преимущественно для ревакцинации переболевших и уже прошедших вакцинацию ранее.

Вакцину, по данным «Интерфакса», одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, Палестина и Филиппины. Кроме того, Бахрейн начал использование «Спутника лайт» наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан, писало Bahrain News Agency.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных