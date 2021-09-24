Вакцину «Спутник лайт» одобрили в Египте
Управление по лекарственным средствам Египта одобрило применение российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник лайт" Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority)», — сообщили в РФПИ.
Российская двухкомпонентная вакцина «Спутник V» получила одобрение в Египте 24 февраля 2021 г.
Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в России в мае и поступила в гражданский оборот в конце июня. Этот однокомпонентный препарат стал четвертой одобренной российскими властями отечественной вакциной от коронавируса. Его эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Препарат используется преимущественно для ревакцинации переболевших и уже прошедших вакцинацию ранее.
Вакцину, по данным «Интерфакса», одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, Палестина и Филиппины. Кроме того, Бахрейн начал использование «Спутника лайт» наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан, писало Bahrain News Agency.