ФСБ сообщила о поимке выполнявшего задание Украины гражданина Узбекистана

По данным ФСБ, задержанный сотрудничает с украинскими правоохранительными органами с 2019 г. В рамках очередного задания он якобы изображал человека, желающего нелегально попасть в Россию, и «вступил в контакт с представителями криминальных кругов», попросив помочь ему пересечь границу за 27 000 гривен (около 74 000 руб. по курсу ЦБ на 24 сентября).