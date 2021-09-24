Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

ФСБ сообщила о поимке выполнявшего задание Украины гражданина Узбекистана

Ведомости

Российские пограничники задержали гражданина Узбекистана, который нарушил российско-украинскую границу, сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ). Уточняется, что этот человек сотрудничал с украинскими правоохранительными органами. Также в ведомстве уточнили, что задержанный имел признаки наркотического опьянения.

«Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы с Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин Узбекистана 1981 г. рождения с признаками наркотического опьянения», — рассказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

По данным ФСБ, задержанный сотрудничает с украинскими правоохранительными органами с 2019 г. В рамках очередного задания он якобы изображал человека, желающего нелегально попасть в Россию, и «вступил в контакт с представителями криминальных кругов», попросив помочь ему пересечь границу за 27 000 гривен (около 74 000 руб. по курсу ЦБ на 24 сентября).

«Цель конспиративного мероприятия — создание условий для задержания пособников при попытке организации незаконной переправки иностранца в Россию», — пояснили в ФСБ. Гражданин Узбекистана заявил, что во время операции «что-то пошло не так». В итоге пособников не задержали, но он был вынужден нарушить границу «для поддержания легенды».

У задержанного нашли специальные технические средства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также порошкообразное вещество, которое, по предположению ФСБ, является наркотическим. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Узбекистана.

При этом Украина признала факт нарушения границы и попросила вернуть ей задержанного, рассказали в ФСБ. Провал оперативного мероприятия в ведомстве объяснили «низкой эффективностью украинских пограничников и несогласованностью действий на приграничной территории».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных