ФСБ сообщила о поимке выполнявшего задание Украины гражданина Узбекистана
Российские пограничники задержали гражданина Узбекистана, который нарушил российско-украинскую границу, сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ). Уточняется, что этот человек сотрудничал с украинскими правоохранительными органами. Также в ведомстве уточнили, что задержанный имел признаки наркотического опьянения.
«Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области за незаконное пересечение государственной границы с Украины в Российскую Федерацию задержан гражданин Узбекистана 1981 г. рождения с признаками наркотического опьянения», — рассказали в ведомстве (цитата по ТАСС).
По данным ФСБ, задержанный сотрудничает с украинскими правоохранительными органами с 2019 г. В рамках очередного задания он якобы изображал человека, желающего нелегально попасть в Россию, и «вступил в контакт с представителями криминальных кругов», попросив помочь ему пересечь границу за 27 000 гривен (около 74 000 руб. по курсу ЦБ на 24 сентября).
«Цель конспиративного мероприятия — создание условий для задержания пособников при попытке организации незаконной переправки иностранца в Россию», — пояснили в ФСБ. Гражданин Узбекистана заявил, что во время операции «что-то пошло не так». В итоге пособников не задержали, но он был вынужден нарушить границу «для поддержания легенды».
У задержанного нашли специальные технические средства скрытого ношения с возможностью фото-, видео- и аудиофиксации, а также порошкообразное вещество, которое, по предположению ФСБ, является наркотическим. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Узбекистана.
При этом Украина признала факт нарушения границы и попросила вернуть ей задержанного, рассказали в ФСБ. Провал оперативного мероприятия в ведомстве объяснили «низкой эффективностью украинских пограничников и несогласованностью действий на приграничной территории».