Олег Знарок вернулся на пост главного тренера сборной России по хоккею

Знарок уже возглавлял российскую сборную по хоккею с 2014 по 2018 г. В этот период команда стала победителем Олимпиады-2018 и чемпионата мира 2014 г. Помимо этого, сборная завоевала серебро чемпионата мира в 2015 г. и дважды становилась третьей в этом турнире (2016, 2017 гг.)