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Олег Знарок вернулся на пост главного тренера сборной России по хоккею

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Олег Знарок вновь занял пост главного тренера сборной России по хоккею, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ [Национальной хоккейной лиги], мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске (в 2014 г., на котором сборная России выиграла золотые медали. — Ред.) это доказал», — сказал Третьяк.

Контракт со специалистом рассчитан на один год: Знарок станет главным тренером сборной в период проведения Олимпийских игр и чемпионата мира по хоккею. Ранее занимавший пост наставника команды Валерий Брагин станет консультантом главного тренера.

Знарок уже возглавлял российскую сборную по хоккею с 2014 по 2018 г. В этот период команда стала победителем Олимпиады-2018 и чемпионата мира 2014 г. Помимо этого, сборная завоевала серебро чемпионата мира в 2015 г. и дважды становилась третьей в этом турнире (2016, 2017 гг.)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных