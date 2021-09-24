Олег Знарок вернулся на пост главного тренера сборной России по хоккею
Олег Знарок вновь занял пост главного тренера сборной России по хоккею, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.
«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ [Национальной хоккейной лиги], мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске (в 2014 г., на котором сборная России выиграла золотые медали. — Ред.) это доказал», — сказал Третьяк.
Контракт со специалистом рассчитан на один год: Знарок станет главным тренером сборной в период проведения Олимпийских игр и чемпионата мира по хоккею. Ранее занимавший пост наставника команды Валерий Брагин станет консультантом главного тренера.
Знарок уже возглавлял российскую сборную по хоккею с 2014 по 2018 г. В этот период команда стала победителем Олимпиады-2018 и чемпионата мира 2014 г. Помимо этого, сборная завоевала серебро чемпионата мира в 2015 г. и дважды становилась третьей в этом турнире (2016, 2017 гг.)