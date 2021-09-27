Умер кинокритик Кирилл Разлогов

Кирилл Разлогов — советский и российский киновед, культуролог, критик. Он родился в 1946 г., окончил отделение истории искусств исторического факультета МГУ, с 1970-х гг. преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Профессор ВГИКа, с 1999 г. с перерывами был программным директором Московского международного кинофестиваля, а также председателем жюри Второго Санкт-Петербургского международного молодежного кинофестиваля.