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Умер кинокритик Кирилл Разлогов

Ведомости

Киновед и кинокритик, президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов умер на 76-м году жизни. Об этом написала в Facebook его дочь Анастасия Разлогова.

По ее словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Время прощания будет объявлено позже.

Кирилл Разлогов — советский и российский киновед, культуролог, критик. Он родился в 1946 г., окончил отделение истории искусств исторического факультета МГУ, с 1970-х гг. преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Профессор ВГИКа, с 1999 г. с перерывами был программным директором Московского международного кинофестиваля, а также председателем жюри Второго Санкт-Петербургского международного молодежного кинофестиваля.

Разлогов также вел программу «Культ кино» на телеканале «Культура», был автором почти двух десятков книг и почти 600 научных работ по истории и теории искусства и кинематографа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных