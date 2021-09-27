Умер кинокритик Кирилл Разлогов
По ее словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Время прощания будет объявлено позже.
Кирилл Разлогов — советский и российский киновед, культуролог, критик. Он родился в 1946 г., окончил отделение истории искусств исторического факультета МГУ, с 1970-х гг. преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Профессор ВГИКа, с 1999 г. с перерывами был программным директором Московского международного кинофестиваля, а также председателем жюри Второго Санкт-Петербургского международного молодежного кинофестиваля.
Разлогов также вел программу «Культ кино» на телеканале «Культура», был автором почти двух десятков книг и почти 600 научных работ по истории и теории искусства и кинематографа.