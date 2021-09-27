Биолог назвала факторы риска смерти при коронавирусе

Усугубить состояние пациента могут больничные инфекции. Если у них выработалась устойчивость к антибиотикам, врачам понадобится время на подбор эффективного лечения, а в это время состояние человека может резко ухудшиться. Также высокие риски при коронавирусе у курящих. Врачи, по словам Барановой, могут по результатам анализа крови заранее увидеть опасность для пациента.