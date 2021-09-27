Биолог назвала факторы риска смерти при коронавирусе
Повышенный риск смерти от коронавирусной инфекции может быть связан с несколькими факторами. Их назвала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с радиостанцией Sputnik.
Усугубить состояние пациента могут больничные инфекции. Если у них выработалась устойчивость к антибиотикам, врачам понадобится время на подбор эффективного лечения, а в это время состояние человека может резко ухудшиться. Также высокие риски при коронавирусе у курящих. Врачи, по словам Барановой, могут по результатам анализа крови заранее увидеть опасность для пациента.
Биолог также рассказала об исследовании ученых, которые обнаружили три гена, влияющих на тяжесть течения коронавируса. К ним относятся гены МАРТ, PIGN и CCR5 — они могут помочь в разработке препаратов для борьбы с инфекцией, считает она.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в течение полугода после перенесенного коронавируса у пациента резко возрастает риск смерти. Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что летальность среди не прошедших вакцинацию пациентов, которые заразились коронавирусом, в четыре раза выше, чем у привитых от COVID-19.