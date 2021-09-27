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Биолог назвала факторы риска смерти при коронавирусе

Ведомости

Повышенный риск смерти от коронавирусной инфекции может быть связан с несколькими факторами. Их назвала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с радиостанцией Sputnik.

Усугубить состояние пациента могут больничные инфекции. Если у них выработалась устойчивость к антибиотикам, врачам понадобится время на подбор эффективного лечения, а в это время состояние человека может резко ухудшиться. Также высокие риски при коронавирусе у курящих. Врачи, по словам Барановой, могут по результатам анализа крови заранее увидеть опасность для пациента.

Биолог также рассказала об исследовании ученых, которые обнаружили три гена, влияющих на тяжесть течения коронавируса. К ним относятся гены МАРТ, PIGN и CCR5 — они могут помочь в разработке препаратов для борьбы с инфекцией, считает она.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в течение полугода после перенесенного коронавируса у пациента резко возрастает риск смерти. Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что летальность среди не прошедших вакцинацию пациентов, которые заразились коронавирусом, в четыре раза выше, чем у привитых от COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных