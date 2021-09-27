Пандемия коронавируса привела к сокращению продолжительности жизни
Из-за пандемии COVID-19 ожидаемая продолжительность жизни в 2020 г. сократилась более чем на шесть месяцев по сравнению с 2019 г. в 22 из 29 стран. Такое падение этот показатель продемонстрировал впервые со времен Великой Отечественной войны, сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования Оксфордского университета. Анализ проводился на основе данных, в том числе включая Европу, США и Чили.
В университете заявили, что большинство сокращений продолжительности жизни в разных странах может быть связано с официальными случаями смерти от COVID-19. По данным Reuters, на сегодняшний день в мире зарегистрировано около 5 млн смертей от нового коронавируса. При этом в большинстве стран ожидаемая продолжительность жизни мужчин сократилась больше, чем женщин. Наибольшее снижение произошло у американских мужчин, у которых ожидаемая продолжительность жизни упала на 2,2 года по сравнению с 2019 г. В целом этот показатель у мужчин снизился более чем на год в 15 странах, у женщин — в 11 странах.
В России смертность от коронавируса последнюю неделю ежесуточно составляет более 800 человек. 24 сентября был установлен рекорд по числу смертей за сутки — 828 человек. По данным оперштаба на 26 сентября, всего за время пандемии в стране от коронавируса скончались 203 900 человек. Общее число случаев заражения в РФ достигло 7 420 913.