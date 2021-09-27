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Пандемия коронавируса привела к сокращению продолжительности жизни

Ведомости

Из-за пандемии COVID-19 ожидаемая продолжительность жизни в 2020 г. сократилась более чем на шесть месяцев по сравнению с 2019 г. в 22 из 29 стран. Такое падение этот показатель продемонстрировал впервые со времен Великой Отечественной войны, сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования Оксфордского университета. Анализ проводился на основе данных, в том числе включая Европу, США и Чили. 

В университете заявили, что большинство сокращений продолжительности жизни в разных странах может быть связано с официальными случаями смерти от COVID-19. По данным Reuters, на сегодняшний день в мире зарегистрировано около 5 млн смертей от нового коронавируса. При этом в большинстве стран ожидаемая продолжительность жизни мужчин сократилась больше, чем женщин. Наибольшее снижение произошло у американских мужчин, у которых ожидаемая продолжительность жизни упала на 2,2 года по сравнению с 2019 г. В целом этот показатель у мужчин снизился более чем на год в 15 странах, у женщин — в 11 странах. 

В России смертность от коронавируса последнюю неделю ежесуточно составляет более 800 человек. 24 сентября был установлен рекорд по числу смертей за сутки — 828 человек. По данным оперштаба на 26 сентября, всего за время пандемии в стране от коронавируса скончались 203 900 человек. Общее число случаев заражения в РФ достигло 7 420 913.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных