Пандемия коронавируса привела к сокращению продолжительности жизни

В университете заявили, что большинство сокращений продолжительности жизни в разных странах может быть связано с официальными случаями смерти от COVID-19. По данным Reuters, на сегодняшний день в мире зарегистрировано около 5 млн смертей от нового коронавируса. При этом в большинстве стран ожидаемая продолжительность жизни мужчин сократилась больше, чем женщин. Наибольшее снижение произошло у американских мужчин, у которых ожидаемая продолжительность жизни упала на 2,2 года по сравнению с 2019 г. В целом этот показатель у мужчин снизился более чем на год в 15 странах, у женщин — в 11 странах.