Экс-главе Татфондбанка Мусину дали 12 лет колонии
Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего председателя правления Татфондбанка, экс-депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина к 12 годам колонии общего режима, признав его виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на 53 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.
«Назначить Мусину наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — цитирует агентство слова судьи. Обвинение требовало 14 лет и 9 месяцев колонии.
Кроме того, Мусина лишили государственных наград, в частности медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, государственных наград Татарстана, медали «За доблестный труд» и звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан».
Наконец, экс-главе Татфондбанка запретили занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.
Мусина задержали и возбудили против него уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в начале марта 2017 г. В тот же день ЦБ отозвал лицензию у управлявшегося им Татфондбанка. Обвинительное заключение было утверждено в июле 2019 г.
Мусину была предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, с января 2013 г. по декабрь 2016 г. обвиняемый использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. Мусину инкриминируется превышение полномочий при выдаче необеспеченных кредитов и уступке права требования по нескольким десяткам кредитов на почти 300 млн руб., при получении кредита для самого Татфондбанка от ЦБ в 3,1 млрд руб. и по другим эпизодам — на десятки миллионов рублей.