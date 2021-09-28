Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Экс-главе Татфондбанка Мусину дали 12 лет колонии

Ведомости

Вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего председателя правления Татфондбанка, экс-депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина к 12 годам колонии общего режима, признав его виновным в злоупотреблении служебными полномочиями на 53 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить Мусину наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — цитирует агентство слова судьи. Обвинение требовало 14 лет и 9 месяцев колонии.

Кроме того, Мусина лишили государственных наград, в частности медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, государственных наград Татарстана, медали «За доблестный труд» и звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

Наконец, экс-главе Татфондбанка запретили занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.

Мусина задержали и возбудили против него уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в начале марта 2017 г. В тот же день ЦБ отозвал лицензию у управлявшегося им Татфондбанка. Обвинительное заключение было утверждено в июле 2019 г.

Мусину была предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, с января 2013 г. по декабрь 2016 г. обвиняемый использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. Мусину инкриминируется превышение полномочий при выдаче необеспеченных кредитов и уступке права требования по нескольким десяткам кредитов на почти 300 млн руб., при получении кредита для самого Татфондбанка от ЦБ в 3,1 млрд руб. и по другим эпизодам — на десятки миллионов рублей.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных