Экс-главе Татфондбанка Мусину дали 12 лет колонии

Мусину была предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, с января 2013 г. по декабрь 2016 г. обвиняемый использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. Мусину инкриминируется превышение полномочий при выдаче необеспеченных кредитов и уступке права требования по нескольким десяткам кредитов на почти 300 млн руб., при получении кредита для самого Татфондбанка от ЦБ в 3,1 млрд руб. и по другим эпизодам — на десятки миллионов рублей.