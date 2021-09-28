Володин назвал вступающие в силу в октябре законы

В октябре вступают в силу законы о выплатах силовикам, о бесплатной трансляции в интернете телеканалов первого мультиплекса, о начислении соцвыплат на первого и второго ребенка исключительно на карты «Мир», о возможности сделать в частной клинике бесплатную прививку, внесенную в календарь прививок, о защите неквалифицированных инвесторов и другие. Об этом в своем Telegram-канале напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.