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Володин назвал вступающие в силу в октябре законы

Ведомости

В октябре вступают в силу законы о выплатах силовикам, о бесплатной трансляции в интернете телеканалов первого мультиплекса, о начислении соцвыплат на первого и второго ребенка исключительно на карты «Мир», о возможности сделать в частной клинике бесплатную прививку, внесенную в календарь прививок, о защите неквалифицированных инвесторов и другие. Об этом в своем Telegram-канале напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Отдельное внимание необходимо обратить на закон, который позволит бесплатно сделать профилактическую прививку, включенную в национальный календарь, не только в государственной, но и в частной клинике», — написал Володин в своем канале. Он добавил, что эта норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, «у специалиста, которому они доверяют».

Володин также отдельно выделил вступающий в силу в октябре закон о защите неквалифицированных инвесторов. Он отметил, что после падения доходности по депозитам на фондовый рынок «пришло большое количество неопытных людей», общее число розничных инвесторов к октябрю превысит 14 млн человек, а на этом фоне также растет и число пострадавших от непродуманных вложений.

«Перед сделками инвесторам необходимо будет пройти тестирование. Это повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои денежные средства», — пояснил Володин суть вступающего в силу закона о защите неквалифицированных инвесторов.

Также спикер Госдумы напомнил о том, что с октября все соцвыплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут переводиться только на карты национальной «Мир», россияне получат право на бесплатный просмотр в интернете программ каналов первого мультиплекса телеканалов, а военнослужащие и полицейские получат анонсированные ранее дополнительные соцвыплаты.

Кроме того, в октябре вступит в силу закон о праве Роскомнадора получать ряд данных о пользователях сотовых операторов — юрлиц и ИП — в рамках борьбы с «серыми» сим-картами. В октябре также вводится институт типовой проектной документации и вступают в силу изменения в регистрации недвижимости, причем подавать документы можно будет через нотариуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных