Явлинский перенес операцию на сердце
Основатель и глава федерального политсовета партии «Яблоко» Григорий Явлинский перенес операцию на сердце. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.
«Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать», — написал Явлинский. Он поблагодарил за поддержку и сообщил, что «некоторое время» будет «оставаться в больнице под присмотром врачей».
Два дня назад, 27 сентября, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил, что Явлинский обратился к лечащему врачу из-за проблем со здоровьем. До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что Явлинский пожаловался на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание, а в больнице ему диагностировали нарушение сердечного ритма. Собеседники канала добавили, что врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. В 1998 г. Явлинского оперировали на сердце в Германии, а в 1999 г. — в США.
В 2021 г. 69-летний Явлинский впервые не баллотировался на выборах в Госдуму, список «Яблока» возглавил 42-летний председатель партии Николай Рыбаков. По официальным данным ЦИК, после трехдневного голосования 17-19 сентября партия «Яблоко» набрала 1,34% голосов и не прошла в Госдуму.