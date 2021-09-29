Явлинский перенес операцию на сердце

Два дня назад, 27 сентября, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил, что Явлинский обратился к лечащему врачу из-за проблем со здоровьем. До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил, что Явлинский пожаловался на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание, а в больнице ему диагностировали нарушение сердечного ритма. Собеседники канала добавили, что врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. В 1998 г. Явлинского оперировали на сердце в Германии, а в 1999 г. — в США.