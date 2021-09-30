Арашуков объявил голодовку из-за запрета на свидание с женой

«Еще несколько месяцев назад следователь написал, что не возражает против его свидания с женой Аидой. Свидание так и не было предоставлено. В связи с чем он с понедельника отказался от приема пищи, а с четверга, если свидание так и не дадут, прекратит пить воду», — рассказал Постанюк.