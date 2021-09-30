Арашуков объявил голодовку из-за запрета на свидание с женой
«Еще несколько месяцев назад следователь написал, что не возражает против его свидания с женой Аидой. Свидание так и не было предоставлено. В связи с чем он с понедельника отказался от приема пищи, а с четверга, если свидание так и не дадут, прекратит пить воду», — рассказал Постанюк.
Арашукова задержали в январе 2019 г. на заседании Совета Федерации. Тогда же был задержан и его отец — бывший советник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков. Экс-сенатора обвиняют в причастности к двум убийствам в 2010 г., превышении полномочий и ложном доносе.
Рауля Арашукова и восьмерых руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняют в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики, а также растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам.
Среди членов семьи Арашуковых фигурантами уголовных дел также являются двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков и его дядя Ахмед Коцба. Никто из обвиняемых вины не признал.
В июле этого года Басманный суд Москвы изъял имущество Рауля и Рауфа Арашуковых на сумму около 1,3 млрд руб, сообщил РБК со ссылкой на Постанюка. Суд изъял 72 объекта недвижимости и 14 автомобилей. Среди объектов недвижимости, которые отойдут государству, — пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс и семь земельных участков.