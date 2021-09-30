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Арашуков объявил голодовку из-за запрета на свидание с женой

Ведомости

Экс-сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков объявил голодовку, потому что ему отказали в свидании с женой, сообщил РБК со ссылкой на адвоката Арашукова Владимира Постанюка.

«Еще несколько месяцев назад следователь написал, что не возражает против его свидания с женой Аидой. Свидание так и не было предоставлено. В связи с чем он с понедельника отказался от приема пищи, а с четверга, если свидание так и не дадут, прекратит пить воду», — рассказал Постанюк.

Арашукова задержали в январе 2019 г. на заседании Совета Федерации. Тогда же был задержан и его отец — бывший советник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков. Экс-сенатора обвиняют в причастности к двум убийствам в 2010 г., превышении полномочий и ложном доносе.

Рауля Арашукова и восьмерых руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняют в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики, а также растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам.

Среди членов семьи Арашуковых фигурантами уголовных дел также являются двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков и его дядя Ахмед Коцба. Никто из обвиняемых вины не признал.

В июле этого года Басманный суд Москвы изъял имущество Рауля и Рауфа Арашуковых на сумму около 1,3 млрд руб, сообщил РБК со ссылкой на Постанюка. Суд изъял 72 объекта недвижимости и 14 автомобилей. Среди объектов недвижимости, которые отойдут государству, — пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс и семь земельных участков. 

Ранее по теме: Суд изъял имущество Арашуковых на 1,3 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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