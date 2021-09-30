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В ВОЗ назвали опыт России в борьбе с курением примером для подражания

Ведомости

Опыт России в борьбе с табакокурением и алкоголем является примером для подражания, заявил глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе в интервью газете «Известия».

«Табак остается острой проблемой. Его потребление — лидирующий фактор риска в Европейском регионе ВОЗ. Однако и в России, и в других странах Восточной Европы наблюдаются положительные подвижки в этой сфере. Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания», — сказал Викрамасингхе.

Он рассказал, что некоторые люди, особенно заядлые курильщики, во время пандемии стали больше курить. Многие использовали сигареты как способ борьбы со стрессом. Некоторые курили от скуки, одиночества и невозможности выйти на улицу. Однако информация о связи курения с более тяжелым течением COVID-19 и сами локдауны стали поводом для рекордного числа курящих отказаться от сигарет.

Также в ВОЗ отметили, что России удалось значительно снизить потребление алкоголя благодаря пресечению кустарного производства, повышению цен на алкоголь и ограничению его доступности, в том числе запрету продавать его ночью. Исследования показали, что в России в первые месяцы пандемии частота употребления алкоголя повысилась среди мужчин, но снизилась среди женщин. Люди, которые до пандемии пили чаще, во время пандемии стали употреблять еще больше алкоголя, а те, кто изначально меньше пили, еще больше снизили этот уровень.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что в 2014-2017 гг. уровень потребления алкоголя в России был одним из самых низких в Европе: около 0,83 л абсолютного алкоголя на душу населения. С 2008 по 2019 г. потребление алкоголя уменьшилось с 15,7 л до 9,1 л на душу населения, а смертность от случайных отравлений алкоголем с 2008 по 2020 г. упала на 60%.

Ранее по теме: В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных