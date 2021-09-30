В ВОЗ назвали опыт России в борьбе с курением примером для подражания

Также в ВОЗ отметили, что России удалось значительно снизить потребление алкоголя благодаря пресечению кустарного производства, повышению цен на алкоголь и ограничению его доступности, в том числе запрету продавать его ночью. Исследования показали, что в России в первые месяцы пандемии частота употребления алкоголя повысилась среди мужчин, но снизилась среди женщин. Люди, которые до пандемии пили чаще, во время пандемии стали употреблять еще больше алкоголя, а те, кто изначально меньше пили, еще больше снизили этот уровень.