СК возбудил уголовное дело об убийстве трех девушек в Оренбургской области

Тела обнаружили 30 сентября в 4:45 (2:45 мск) в доме на улице Молодежной. «Следственными органами по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.