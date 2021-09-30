СК возбудил уголовное дело об убийстве трех девушек в Оренбургской области
В городе Гай Оренбургской области после тушения пожара в квартире многоквартирного дома нашли тела двух девушек со следами насильственной смерти, еще одно тело нашли со следами насилия во дворе дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ), говорится на сайте СК.
Тела обнаружили 30 сентября в 4:45 (2:45 мск) в доме на улице Молодежной. «Следственными органами по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
Старший помощник руководителя областного СКР по взаимодействию со СМИ Радик Галимов сообщил ТАСС, что следователи установили возраст убитых. Это девушки 17, 18 и 19 лет, студентки одного из местных образовательных учреждений, которые вместе снимали квартиру.