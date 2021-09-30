Готовившие теракты в Москве получили до 25 лет тюрьмы
Второй западный окружной военный суд приговорил пятерых участников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на сроки от 18 до 25 лет за подготовку терактов в Московском регионе, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Приговор вступил в силу.
Подсудимый Алибеков, являвшийся лидером преступной группировки, осужден на 25 лет по статьям УК РФ 205.5 («Организация деятельности террористической организации») и 205 («Террористический акт»). Его также оштрафовали на 300 тыс. руб. Его сообщнику Шахмедову суд дал 19 лет. Еще трое фигурантов дела Азизов, Мамуров и Баходуров приговорены к 18 годам, двоих из них дополнительно наказали штрафом в 250 тыс. руб. каждый.
Следствие выяснило, что осужденные под руководством Алибекова создали в Московском регионе законспирированную ячейку, планировавшую теракты с использованием самодельных взрывных устройств в зданиях полиции и образовательного учреждения в Москве. После диверсий боевики собирались уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов ИГ.