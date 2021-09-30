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Готовившие теракты в Москве получили до 25 лет тюрьмы

Ведомости

Второй западный окружной военный суд приговорил пятерых участников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на сроки от 18 до 25 лет за подготовку терактов в Московском регионе, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Приговор вступил в силу.

Подсудимый Алибеков, являвшийся лидером преступной группировки, осужден на 25 лет по статьям УК РФ 205.5 («Организация деятельности террористической организации») и 205 («Террористический акт»). Его также оштрафовали на 300 тыс. руб. Его сообщнику Шахмедову суд дал 19 лет. Еще трое фигурантов дела Азизов, Мамуров и Баходуров приговорены к 18 годам, двоих из них дополнительно наказали штрафом в 250 тыс. руб. каждый.

Следствие выяснило, что осужденные под руководством Алибекова создали в Московском регионе законспирированную ячейку, планировавшую теракты с использованием самодельных взрывных устройств в зданиях полиции и образовательного учреждения в Москве. После диверсий боевики собирались уехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов ИГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных