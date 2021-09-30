Готовившие теракты в Москве получили до 25 лет тюрьмы

Подсудимый Алибеков, являвшийся лидером преступной группировки, осужден на 25 лет по статьям УК РФ 205.5 («Организация деятельности террористической организации») и 205 («Террористический акт»). Его также оштрафовали на 300 тыс. руб. Его сообщнику Шахмедову суд дал 19 лет. Еще трое фигурантов дела Азизов, Мамуров и Баходуров приговорены к 18 годам, двоих из них дополнительно наказали штрафом в 250 тыс. руб. каждый.