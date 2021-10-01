В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников
Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников сферы образования и обслуживания, а также госслужащих. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Уточняется, что из сферы обслуживания привиться должны люди, занятые на объектах торговли, в клиентских подразделениях финансовых организаций и общепита, в общественном транспорте и такси, лица, оказывающие почтовые, гостиничные и бытовые услуги, парикмахеры, работники прачечных, химчисток и прочих подобных заведений, а также сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных сооружений и фитнес-центов. Среди госслужащих требование касается лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, работников органов власти и местного самоуправления.
Обязательная вакцинация должна начаться 5 октября. До 1 ноября нужно, чтобы указанные сотрудники привились первым компонентом одной из вакцин от коронавируса, а до 1 декабря — вторым компонентом. Тех, кто не вакцинируется в указанный срок, следует отстранить от работы и перевести на дистанционный режим, говорится в постановлении.
Ситуацию с коронавирусом в Свердловской области Козловских оценил как «неблагополучную». Высокий риск распространения инфекции сохраняется, фиксируется рост заболеваемости COVID-19, отметил он. При этом работники, для которых вводится обязательная вакцинация, наиболее часто заражаются коронавирусом, следует из документа.
По данным оперштаба, Свердловская область входит в топ-5 регионов России по количеству граждан с выявленным за время пандемии коронавирусом: таковых там на сегодняшний день 139 462 человека. За последние сутки инфекция подтвердилась у 533 жителей. Умерли от COVID-19 6330 пациентов в регионе.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе. На фоне низких темпов прироста привитых граждан летом регионы начали вводить обязательную иммунизацию сотрудников ряда областей. На данный момент подобное требование действует в большинстве субъектов страны.