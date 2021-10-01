В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда работников

Обязательная вакцинация должна начаться 5 октября. До 1 ноября нужно, чтобы указанные сотрудники привились первым компонентом одной из вакцин от коронавируса, а до 1 декабря — вторым компонентом. Тех, кто не вакцинируется в указанный срок, следует отстранить от работы и перевести на дистанционный режим, говорится в постановлении.